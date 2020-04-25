«Аэрофлот» отправил в отпуска более 40% сотрудников из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b5ad384a-86e8-11ea-a0a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 40% персонала группы «Аэрофлот» на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса находятся в отпусках. Об этом заявил глава компании Виталий Савельев.

У нас 35 тысяч человек — только авиационная составляющая. Это наши четыре компании. 42% персонала находится в отпусках. У многих, особенно пилотов, бортпроводников, накопились отпуска. Договорились о том, что они отдыхают, — сказал руководитель «Аэрофлота» в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

Ранее официальный представитель перевозчика Михаил Дёмин сообщил о программе сокращения затрат. По его словам, руководство «Аэрофлота» сократило себе доход на 40% с 1 апреля. Кроме того, перевозчик отказался от всех закупок, не связанных непосредственно с обеспечением деятельности. Компания отменила покупку автотранспорта и все контракты рекламы в СМИ.