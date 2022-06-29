«Аэрофлот» придумал, как уволить сотрудников пенсионного возраста «Аэрофлот» выплатит своим сотрудникам за увольнение до 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» предлагает своим сотрудникам единоразовую выплату в случае их ухода на пенсию. Сумма выплаты зависит от стажа работы, а время подумать, остаться ли в компании или увольняться, «Аэрофлот» дает до 1 августа. Копию соответствующего документа опубликовал Telegram-канал Baza.

Руководство ПАО «Аэрофлот» ввело единоразовую выплату в виде шестизначной суммы для сотрудников пенсионного возраста (в авиации он наступает в 45 лет) в случае, если те примут решение об увольнении.

Сотруднику, проработавшему в авиакомпании от 10 до 20 лет, полагается выплата в размере 100 тысяч рублей, тем, чей стаж превышает 20 лет, — 200 тысяч.

Накануне «Известия» со ссылкой на данные сервисов по поиску и бронированию билетов Onetwotrip и «Туту.ру» сообщили, что в России подешевели авиабилеты с вылетом на июль, август, сентябрь. Снижению способствуют многочисленные распродажи, организованные авиакомпаниями, которые пытаются выполнить поручение президента и перевезти не менее 100 млн пассажиров за 2022 год.