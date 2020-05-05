«Абрау-Дюрсо» займётся выпуском пива и горькой настойки

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Российские фитнес-клубы готовы принять дополнительные меры безопасности для открытия спортивных центров и клубов, закрытых на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме, которое операторы фитнес-центров направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

В документе они перечислили те предписания, которые Роспотребнадзор вынес им ещё до закрытия. Ради открытия центров операторы готовы обеспечить соблюдение дистанции в 1,5 м между участниками тренировок, а также нанесение...