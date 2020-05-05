«Абрау-Дюрсо» займётся выпуском пива и горькой настойки

https://static.news.ru/photo/949dbfe4-8eb8-11ea-ae5a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский производитель игристых и тихих вин «Абрау-Дюрсо» готовится начать производство горьких настоек и пива. Об этом заявил владелец компании Борис Титов.
Скоро выходит наша фирменная настойка. Делаем её совместно с заводом «Стрижамент» в Ставрополе. Ещё готовимся к производству вкусного пива. У нас креативщики работают и в этом направлении тоже, — цитирует ТАСС предпринимателя.
Ранее «Абрау-Дюрсо» сообщила о начале производства и продажи бутилированной питьевой воды — газированной, негазированной и виноградной со вкусом шампанского. Вода производится в стеклянных бутылках 0,75 литра и 0,375 литра.