«Абрау-Дюрсо» избавился от винодельни во Франции «Абрау-Дюрсо» продал шампанский дом Chateau d'Avize во Франции

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Винодельня

Винодельческий холдинг «Абрау-Дюрсо» продал шампанский дом Chateau d'Avize во Франции, сообщает РБК. Президент холдинга Павел Титов заявил, что сделку завершили в январе 2022 года, так как «работать в регионе стало сложно».

Мы действительно приняли решение продать наш винодельческий актив во Франции. В последние годы для нас стало ясно, что работать в этом регионе становится сложно, и мы начали искать нового инвестора, — сказал он.

Титов не стал называть имя нового владельца и разглашать сумму сделки. Он добавил, что в регионе производились три марки вин: Foliage, Chateau d’Avize, Titov & Fils, российская компания оставила за собой бренд Titov & Fils.

Кроме того, с новым владельцем была договоренность о дальнейшем производстве и импорте в Россию этого вина, однако глава «Абрау-Дюрсо» отмечает, что поставки могут быть затруднительны из-за ограничений в импорте премиальных вин из ЕС.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы сообщило, что миллиардер российского происхождения Роман Абрамович передал своим детям контроль над 10 трастовыми фондами, которые контролируют активы стоимостью в несколько миллиардов долларов. Издание отмечает, что процесс передачи был запущен еще до начала специальной военной операции РФ на Украине. По информации журналистов, такая реорганизация способна заметно затруднить арест и конфискацию активов бизнесмена.