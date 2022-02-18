Абрамович приобрёл отель в Геленджике, принадлежавший экс-мэру

Группа Millhouse Романа Абрамовича приобрела отель-пансионат «Кристалл» на берегу Чёрного моря в Геленджике, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГЮРЛ. Отмечается, что до Абрамовича объект принадлежал на паритетных началах экс-мэру Геленджика и бывшему депутату Госдумы Сергею Озерову и Валерию Сергеевичу Озерову.

По данным издания, площадь отеля, расположенного в 100 метрах от моря, по адресу: Туристическая улица, 19, составляет 4,5 тысячи квадратных метров. К зданию на правах долгосрочной аренды прилагается участок площадью 1,5 гектара. На территории, помимо основного корпуса отеля, есть открытый бассейн.

Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли компании Colliers Тимур Рывкин оценил рыночную стоимость объекта в 350–450 млн рублей. Эксперт предполагает, что Абрамович может построить на этой территории гостиницу или комплекс апартаментов общей площадью около 24 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что группа компаний Millhouse Абрамовича приобрела АО «Гавань», которое владеет участком с бывшим стадионом «Спартак» на берегу моря в Геленджике. Площадь участка, расположенного в 100 метрах от Чёрного моря, достигает 21,8 тысячи квадратных метров.

В феврале 2021 года стало известно, что Абрамович зарегистрировал в Геленджике компанию, предположительно, чтобы заниматься гостиничным бизнесом.