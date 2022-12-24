Bloomberg: Абрамович инвестировал сотни миллионов в производителя марихуаны Bloomberg: Абрамович инвестировал сотни миллионов долларов в производителя марихуаны Curaleaf

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Роман Абрамович

Глава крупнейшего производителя медицинской марихуаны Curaleaf Holdings (США) Борис Йордан рассказал, что в компанию инвестировал бизнесмен российского происхождения Роман Абрамович, передает Bloomberg. По его словам, речь идет о сотнях миллионов долларов. Инвестиции, подчеркнул Йордан, поступали с 2015 по 2017 год.

Абрамович одолжил деньги для инвестиций. Все эти средства давно возвращены, в конце 2020 или конце 2021 года. Насколько нам известно, сегодня у Абрамовича нет акций Curaleaf, — заметил глава производителя медицинской марихуаны.

Как сказал Йордан, бывший владелец лондонского футбольного клуба «Челси» в настоящий момент является одним из наиболее востребованных инвесторов в мире. Его участие в деятельности компании было воспринято как большой плюс, заключил бизнесмен.

Йордан, будучи владельцем «Ренессанс Страхования», в 2019 году стал миллиардером. Это произошло после основания компании по производству медицинской марихуаны Curaleaf. Forbes оценивает состояние предпринимателя в $1,2 млрд.

Curaleaf Holdings вышел на IPO в 2018 году. Первичное публичное предложение было сделано на канадской бирже, так как в США марихуана не легализована на федеральном уровне. Компания смогла привлечь $400 млн.

Ранее американская пресса сообщала, что Абрамович нанял для юридического консультирования фирму Kobre & Kim. Как стало известно журналистам, чтобы сотрудничать с бизнесменом, юристам пришлось зарегистрироваться в США в качестве иноагентов.

По законодательству США иноагент должен работать в интересах иностранного юридического или физического лица. При этом в отчётных документах он раскрывает собственное имя и конкретные платежи за оказанные услуги.