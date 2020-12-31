Почти 4 тыс юрлиц и ИП в России получили отсрочку по долговым выплатам

https://static.news.ru/photo/39e737e2-4c4f-11eb-958a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судебные приставы за первые 10 дней действия в России закона о продлении отсрочки выплат долгов в период пандемии COVID-19 предоставили такую возможность почти четырём тысячам физических и юридических лиц.

С момента действия закона рассрочка предоставлена более 3600 должникам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также более 300 должникам-гражданам, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Представители ФССП отметили востребованность данной меры у российских граждан.

Президент РФ Владимир Путин 22 декабря 2020 года подписал закон о продлении до 1 мая 2021 года срока предъявления исполнительных документов, по которым предприниматели и другие граждане могут получить рассрочку по выплатам задолженностей.

Закон облегчает долговое бремя для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые пострадали от пандемии, но не попали под действие моратория на банкротство. Подписанный главой государства документ также продлевает до 1 июля запрет на применение мер принудительного исполнения по месту жительства должников: осмотр, арест и изъятие недвижимого имущества.

Ранее в ФССП рассказали, что более четырёх миллионов россиян не могут покинуть пределы страны из-за долгов, передавал NEWS.ru.