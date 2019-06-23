https://static.news.ru/photo/f59eb006-957a-11e9-92b1-fa163e074e61_1024.jpg Стамбул Фото: Erhan Demirtas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Повторные выборы мэра начались в крупнейшем турецком мегаполисе Стамбуле. Избирательные участки 23 июня работают с 08:00 до 17:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

Жителям города предстоит выбрать одного из более чем двадцати кандидатов. Однако эксперты считают, что основная борьба развернётся между экс-премьером Турции, представителем возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырымом и членом основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экремом Имамоглу, сообщает ТАСС.

Последние опросы общественного мнения фиксировали преимущество Имамоглу над Йылдырымом в 9%.

Ранее News.ru сообщал, что первая попытка выбрать мэра состоялась 31 марта. Тогда Имамоглу опередил Йылдырыма, набрав 4,171 млн голосов избирателей. ПСР подала апелляцию в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги выборов из-за нарушений. ЦИК удовлетворила это требование.