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Несколько высокопоставленных офицеров сирийской армии погибли в результате серии взрывов на авиабазе Эш-Шайрат в мухафазе Хомс. Всего, по данным военных, жертвами инцидента стали 28 человек.

Большое количество военных получили ранения. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Источник в экстренных службах Сирии сообщил, что мощный взрыв произошёл из-за перегрева боеприпасов на складах базы, передаёт Al-Masdar .

Ранее News.ru писал, что, по некоторым данным, инцидент произошёл во время транспортировки боеприпасов с истёкшим сроком годности из-за технической ошибки. В результате взрыва погибли несколько военнослужащих.