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Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическое заболевание после года лечения. Информацию об этом распространила пресс-служба главы Арабской Республики.

После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирийской Арабской Республики и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с её победой над болезнью, — цитирует сообщение РИА Новости .

Первая леди Сирии в свою очередь выразила благодарность всем жителям страны, которые поддерживали её.

Хочу от всего сердца пожелать выздоровления каждому больному, будь эта болезнь рак или любая другая, исцеления всем нашим ранам, — сказала жена политика.

Как писал News.ru, в январе врачи госпиталя Дамаска успешно прооперировали жену президента Сирии. Ей удалили злокачественную опухоль молочной железы. Онкологическое заболевание на ранней стадии медики обнаружили у Асмы Асад в августе 2018 года.