https://static.news.ru/photo/5ba88014-a3ab-11e9-8791-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oliver Gerhard/Global Look Press

В Алеппо закончились съёмки первой с начала войны в Сирии картины о произошедших событиях. Отсняты все сцены, фильм находится в стадии монтажа. В основе сюжета — история любви на фоне боевых действий.

Фильм о том, как все мы пережили страшные годы войны. Сценарные истории — так было и в действительности — самые разные. Многие наши друзья защищали родину, другим пришлось бежать за границу, некоторые перешли к боевикам, — цитирует актрису Нагам Коджак РИА Новости .

Картина называется «Шатат», что в переводе с арабского означает «вдребезги, на осколки». Её сюжет закольцован — фильм начинается со сцены гибели одного из основных персонажей.

Самая большая проблема — отсутствие профессионального оборудования, но трудности нас только сплотили. Все мы студенты — друзья, ребята приняли мои режиссёрские идеи и отлично воплотили их в жизнь, — сказал режиссёр ленты Сами Дарвиш.

Большую часть фильма снимали в исторических районах Алеппо, сильно пострадавших во время боевых действий. Город был освобождён от боевиков в 2016 году.

Ранее News.ru писал, что уроженец Алеппо Ридван Хаватим, эмигрировавший в Италию, вернул Национальному музею Дамаска предметы культурного наследия византийского периода, незаконно вывезенные из Сирии в 60-х годах XX века.