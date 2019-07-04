https://static.news.ru/photo/abf89792-9e66-11e9-92b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Army/Flickr.com

Москва не видит прогресса в вопросе вывода американских военных с территории Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чёткой официальной позиции (США. — News.ru), которая говорила бы о сроках, количественных параметрах и других важных нюансах, нет. Соответственно, ни о каком прогрессе говорить не приходится, — цитирует Захарову РИА Новости .

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Москва пытается понять логику действий Вашингтона «хотя бы на ближайшую перспективу по конкретному вопросу вывода или невывода американских войск с территории Сирии».

Как писал News.ru, в январе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты намерены избавиться от присутствия иранских сил в Сирии, а вывод американских войск, о начале которого до этого заявлял глава Белого дома Дональд Трамп, не изменит способность страны проводить необходимые военные действия в этом регионе.