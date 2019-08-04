https://static.news.ru/photo/4f66328e-b6a6-11e9-a9b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qin Yanyang/Global Look Press

Три человека получили ранения в результате взрыва в сирийском городе Эль-Хасаке. По предварительным данным, неизвестные заминировали мотоцикл и оставили его в квартале западная Нашва.

Государственное телевидение республики сообщает , что среди пострадавших есть один ребёнок.

Эль-Хасаке контролирует сирийская армия и частично курдские формирования самообороны. За последние два месяца количество террористических актов с использованием транспорта увеличилось в населённых пунктах с курдским населением.

В соседнем городе Камышли 11 июля 2019 года боевики взорвали заминированный автомобиль, ранения получили более десяти человек.

Ранее News.ru сообщал, что несколько высокопоставленных офицеров сирийской армии погибли в результате серии взрывов на авиабазе Эш-Шайрат в мухафазе Хомс. Всего, по данным военных, жертвами инцидента стали 28 граждан.