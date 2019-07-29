https://static.news.ru/photo/c8c03096-b1ea-11e9-871a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

США в Сирии занимаются разграблением принадлежащих правительству страны нефтяных объектов и месторождений. Речь идёт о действиях американской стороны в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, помимо этого, Вашингтон готовит боевиков, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Госдепартамент США обвинил Сирию и Россию в авиаударах по мирным жителям на юге провинции Идлиб. Якобы в результате авиабомбардировки российскими силами рынка в Маарет-ан-Нумане погибли по меньшей мере 23 человека.