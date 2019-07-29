https://static.news.ru/photo/226de82a-b21a-11e9-88fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

ВМС Ирана и России проведут совместные учения в Индийском океане. Об этом заявил иранский контр-адмирал Хосейн Ханзади.

По его словам, соответствующая договорённость с Москвой уже достигнута. Манёвры должны состояться до конца 2019 года. Точные даты их проведения адмирал не назвал.

Главком ВМС Ирана добавил, что учения будут проходить в северной части Индийского океана, а также в районе Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы, передаёт агентство IRNA .

Ранее News.ru писал, что сотрудники посольства РФ в Тегеране встретились с тремя россиянами, которые входят в состав экипажа британского танкера Stena Impero, ранее задержанного иранскими военными. По словам дипломатов, моряки чувствуют себя хорошо и на условия содержания не жалуются. Вопрос их возвращения в Россию пока остаётся открытым.