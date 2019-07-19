https://static.news.ru/photo/b953f62e-ab91-11e9-a544-fa163e074e61_1024.jpg порт Бендер-Аббас Фото: Wikimedia

Все 23 члена экипажа задержанного британского танкера Stena Impero находятся в безопасности и в добром здравии. Об этом заявил глава Портовой и морской организации в провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

Судно стоит на якоре в порту Бендер-Аббас. По словам чиновника, моряки будут оставаться на его борту до окончания расследования, сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) задержал танкер в Ормузском проливе 19 июля. В качестве причины задержания было названо нарушение международных правил. Как ранее писал News.ru, среди членов экипажа судна есть трое граждан России. В Госдуме пообещали предпринять все необходимые для их освобождения меры.