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Американское правительство изучит запросы министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на выдачу ему въездных виз в США на индивидуальной основе.

Что касается вопроса о поездках, к примеру, в первую очередь в ООН, то Госдепартамент США будет изучать конкретные обстоятельства, относящиеся к нынешнему решению [о применении санкций], на индивидуальной основе в...