США занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, которые, по словам американских военных, показали эффективность в сдерживании террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Партнёр коалиции в районе Эт-Танфа — „Магавир Ас-Саура“. „Магавир Ас-Саура“ продемонстрировала свою эффективность в сдерживании Исламского государства и поддержании безопасности в зоне избежания конфликтов Эт-Танф, — сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.
Как ранее писал News.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Соединённые Штаты Америки хотят привлечь запрещённую в России террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» к политическому процессу в Сирии. По словам дипломата, подобные шаги являются «миной замедленного действия».