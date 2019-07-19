https://static.news.ru/photo/4076d4a6-aae7-11e9-8625-fa163e074e61_1024.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила.

Действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США, — сообщил в Twitter руководитель внешнеполитического ведомства.

"The people and government of Iran have nothing against the American people. All we want is for no one to interfere in our internal affairs.”



My interview with @NewsHour ’s @JudyWoodruff in New York on July 19th, prior to my departure for Venezuela. https://t.co/7zl0noq761 — Javad Zarif (@JZarif) 20 июля 2019 г.

Как ранее сообщал News.ru, 19 июля британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе Корпусом Cтражей Исламской революции. За несколько дней до этого КСИР остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива.

На борту Stena Impero находятся трое россиян. Посольство России в Тегеране пока не связалось с ними.