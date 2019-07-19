Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила.

Действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США, — сообщил в Twitter руководитель внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщал News.ru, 19 июля британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе Корпусом Cтражей Исламской революции. За несколько дней до этого КСИР остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива.

На борту Stena Impero находятся трое россиян. Посольство России в Тегеране пока не связалось с ними.

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