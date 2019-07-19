Танкер Mesdar, который шёл под флагом Либерии и на некоторое время был задержан иранской береговой охраной, принадлежит алжирской нефтегазовой корпорации Sonatrach. Судно направляется в Саудовскую Аравию, где должно встать под загрузку.
Там танкер примет нефть, которую будет перевозить в интересах китайской компании Unipec, сообщает алжирское информагентство
Во время прохождения Ормузского пролива Mesdar был остановлен береговой охраной Ирана, которая принудила экипаж изменить маршрут и проследовать в территориальные воды страны.
После того, как появилась информация об инциденте, была незамедлительно создана рабочая комиссия с участием министерств энергетики и иностранных дел. Вскоре вопрос был урегулирован, и судно продолжило путь.
Mesdar, как писал News.ru, был задержан в Ормузском проливе практически одновременно с аналогичным британским танкером Stena Impero, которое иранские власти отпускать не намерены. Как заявляют в Тегеране, причиной стало столкновение с местным рыболовецким судном.