https://static.news.ru/photo/e869d3c0-ab0f-11e9-9b68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Billal Bensalem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Танкер Mesdar, который шёл под флагом Либерии и на некоторое время был задержан иранской береговой охраной, принадлежит алжирской нефтегазовой корпорации Sonatrach. Судно направляется в Саудовскую Аравию, где должно встать под загрузку.

Там танкер примет нефть, которую будет перевозить в интересах китайской компании Unipec, сообщает алжирское информагентство APS .

Во время прохождения Ормузского пролива Mesdar был остановлен береговой охраной Ирана, которая принудила экипаж изменить маршрут и проследовать в территориальные воды страны.

После того, как появилась информация об инциденте, была незамедлительно создана рабочая комиссия с участием министерств энергетики и иностранных дел. Вскоре вопрос был урегулирован, и судно продолжило путь.

Mesdar, как писал News.ru, был задержан в Ормузском проливе практически одновременно с аналогичным британским танкером Stena Impero, которое иранские власти отпускать не намерены. Как заявляют в Тегеране, причиной стало столкновение с местным рыболовецким судном.