Ситуация вокруг мэрских выборов в Стамбуле, результаты которых было решено пересмотреть из-за победы оппозиционного кандидата, оказалась для действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана опаснее, чем он сам мог вообразить. За считанные недели из обычного кандидата в градоначальники и бывшего мэра одного из стамбульских округов Экрем Имамоглу превратился в отверженного властью народного героя и заработал реноме потенциального соперника турецкого лидера. Никто не исключает, что 23 июня, в день повторных выборов мэра, Имамоглу одержит новую победу — ещё более сокрушительную для правящей партии, чем 31 марта.

Экрем Имамоглу Hakan Akgun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Его можно назвать «турецким Навальным». Его имя не произносят представители турецкого официоза. Его партийная принадлежность — единственное, что упоминается государственными СМИ для его характеристики. Это Экрем Имамоглу, член Народно-республиканской партии (НРП) Турции, который на выборах мэра Стамбула 31 марта посмел обыграть кандидата от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыма меньше, чем на один процент голосов. Триумф молодого кемалиста, до настоящего времени возглавлявшего один из западных округов Стамбула, глубоко задел высшие эшелоны турецкой власти. С 2002 года партия Эрдогана, начинавшего свою политическую карьеру в Стамбуле, не проигрывала мэрские выборы в этом мегаполисе. Переиграть назойливую оппозицию стало для ПСР вопросом сохранения достоинства, разрешить который она решила наиболее недостойным способом — отменить итоги выборов 31 марта и переназначить их на 23 июня.

Все эти недели, пока правящая элита Турции мастерски разыгрывала сложнейшую партию по легализации перезапуска выборов в стиле «это незаконно, потому что незаконно», рейтинги Имамоглу постепенно росли. Парадоксально, но частные и окологосударственные социологические службы стали прогнозировать: в случае повторения мэрской гонки Имамоглу обыграет Йылдырыма на 3–4%. Факторов, сыгравших в пользу кандидата от республиканцев, множество. Это и светский образ мыслей, и незапятнанность профессиональной репутации. Однако самый главный из них — то, что политические оппоненты Имамоглу пустили в ход ради этой незначительной (в масштабе всей страны), почти символической победы административный ресурс. Дело дошло до того, что ЦИК начала «чистку» в своих рядах, чтобы «укомплектовать» избирательные участки людьми, лояльными ПСР и турецкому лидеру. Столь активный прессинг не мог не спровоцировать у электората симпатии к «жертве» — кандидату от НРП. Если не сказать — любви.

Экрем Имамоглу Hakan Akgun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Радикальная любовь» — именно так характеризует в 50-страничной брошюре свою предвыборную стратегию НРП. Эта стратегия сводится к борьбе с поляризацией общества. Несмотря на светские взгляды, Имамоглу пытается доказать свою необходимость глубоко религиозным группам населения, совершая поездки по стамбульским мечетям и демонстрируя уважение к подобному укладу жизни своих соотечественников. Молодому кемалисту не претит обращаться к сторонникам ПСР и тем, кто является неотъемлемой частью государственной машины. Однако что наиболее удивительно, Имамоглу не пытается демонстрировать ненависть к популистским лозунгам — он берёт их на вооружение и признаёт это. Политик обещает побороть бедность, участвует в акциях помощи бедным и говорит:

Если популистский стиль помогает единству людей, это хорошо. Мы показываем, что любовью можно сокрушать стены.

В ходе одного из интервью Имамоглу спросили , может ли его предвыборная кампания стать началом конца президентства Эрдогана.

Всё когда-нибудь заканчивается, — философски заметил оппозиционер. — Партии, правительство, сама жизнь.

И здесь его не заподозришь в лукавстве.

Экрем Имамоглу Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Будет очень важным то, насколько оппозиция сможет мобилизовать своих сторонников для обеспечения прозрачности выборов и подсчёта голосов 23 июня, — заявил News.ru турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас. — Оппозиция в целом и Экрем Имамоглу в частности испытывают колоссальное давление со стороны власти. Неясно, примет ли Реджеп Тайип Эрдоган повторные результаты выборов, если они вновь окажутся ему невыгодными. С другой стороны, можно предположить, что правящая элита понимает высокую вероятность того, что Бинали Йылдырым наберёт меньшее количество голосов.

Однако для этого варианта, говорит эксперт, уже готов «запасной аэродром». Так, недавно турецкий лидер заявил, что в ближайшее время в отношении Имамоглу может быть начат судебный процесс, и это не позволит ему вступить в должность, даже если большинство граждан Стамбула проголосуют за него. Аналитик считает, что активность турецкого руководства в последнее время сконцентрирована не на предвыборной кампании, а на том, как не допустить Имамоглу к власти. И здесь уже не важно ни как проголосуют, ни даже как посчитают, заключает Хас.