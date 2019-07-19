https://static.news.ru/photo/0ac3c67a-ab8c-11e9-9cd6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press

Интернет-сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ на персидском языке. При этом их англоязычные страницы остаются в открытом доступе.

Ограничения коснулись новостных агентств IRNA, YJC и Mehr.

Также известно о блокировке аккаунтов некоторых иранских граждан и предприятий, сообщает Tasnim .

В Mehr информацию о действиях Twitter подтвердили. Там заявляют, что лишились сразу двух учётных записей. Причём произошло это вскоре после публикации о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Британский танкер Stena Impero, как писал News.ru, был задержан в Ормузском проливе. На его борту находятся 23 человека, в том числе трое российских граждан. Как заявляют в Тегеране, произошедшее стало следствием нарушения правил судоходства – судно якобы следовало неверным курсом, что едва не привело к аварии, при этом предупреждения об этом экипажем были проигнорированы.