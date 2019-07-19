Интернет-сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ на персидском языке. При этом их англоязычные страницы остаются в открытом доступе.
Ограничения коснулись новостных агентств IRNA, YJC и Mehr.
Также известно о блокировке аккаунтов некоторых иранских граждан и предприятий, сообщает
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Британский танкер Stena Impero, как писал News.ru, был задержан в Ормузском проливе. На его борту находятся 23 человека, в том числе трое российских граждан. Как заявляют в Тегеране, произошедшее стало следствием нарушения правил судоходства – судно якобы следовало неверным курсом, что едва не привело к аварии, при этом предупреждения об этом экипажем были проигнорированы.