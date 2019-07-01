Сирийская провинция Идлиб, остаётся «камнем преткновения» для России и Турции. Именно там сконцентрированы не только террористические группировки, но и оппозиционные президенту Башару Асаду силы. Гаранты Астанинского процесса по-разному видят будущее проблемной территории и пока не могут прийти к общему решению несмотря на призывы ООН. Так 30 июня впервые с момента создания зон деэскалации авиация США нанесла удары по месту встречи боевиков группировок, близких к «Аль-Каиде» (запрещена в РФ — News.ru). Эксперт программы стратегических исследований близкого к правительству Турции аналитического центра SETA Хусейн Альптекин в эксклюзивном интервью News.ru оценил вероятность проведения военной операции в Идлибе и возможность размена между Россией и Турцией по подконтрольному курдским группировкам Тель-Рифаату.

— В чём заключаются основные противоречия Турции и России по Идлибу?

— Есть два аспекта: разница подходов ко временным рамкам решения проблемы и к определению угроз в Идлибе. Россия выступает за сиюминутное решение, которое должно быть реализовано как можно скорее, а лучше прямо сейчас. Турция же считает, что для окончательного урегулирования ситуации нужно больше времени. Нельзя за счёт решения одной проблемы создавать новые. При этом Россия представляет угрозы в Идлибе в более широком смысле, чем Турция, для которой главная угроза — Ан-Нусра, сейчас известная как «Хайат Тахрир аш-Шам» (группировка запрещена в РФ — News.ru). Но есть же и другие группы, с которыми можно работать сообща. По мнению Турции безотлагательное военное решение в Идлибе приведёт к ещё большей агрессии и ненависти и повлечёт за собой новую волну насилия. Нужно отделить «Хайат Тахрир аш-Шам» от других группировок, желаемый результат не должен достигаться подобной ценой.

— Россия и Турция ещё в прошлом году заключили Сочинский меморандум, в котором Турция берёт на себя отделение оппозиционных групп от террористов в Идлибе. В Москве заявляют, что Анкара не смогла этого сделать. Остаётся ли ещё возможность для размежевания и какова в целом текущая ситуация?

— Да, отделить их возможно. Но проблема в том, что позиции «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе слишком сильны. Они проникают в местные советы (гражданские администрации — News.ru) и продолжают развивать свою сеть. Меньше ХТШ не становятся. С другой стороны, а какова альтернатива? Атака на города? Есть риск, что она провалится. Если рассматривать это как окончательное решение проблемы Идлиба, то оно ведёт к уничтожению всего города и убийству десятков тысяч мирных жителей. Это повлечёт за собой новую волну насилия и приведёт к новой волне беженцев в Турции. Они сейчас и так являются проблемой.

— Как вы видите будущее находящихся в Идлибе экстремистских группировок, члены которых пытаются создать свои гражданские администрации и в противовес местным советам? Могут ли они покинуть Идлиб? Если да, то на каких условиях и куда они смогут пойти?

— Это, конечно, проблема. Идти им некуда. Заключительная операция в Идлибе будет отличаться от Северного Алеппо, Восточной Гуты или Дераа, потому что теперь (экстремистам) идти уже некуда. Нужно заключить политическое соглашение, чтобы они могли вернуться в родные страны или получить возможность перехода к более умеренным группам. В противном случае нас ждёт тяжелейшая битва с большим числом жертв со всех сторон, в особенности среди местных жителей.

Хусейн Альптекин скриншот youtube.com/TRT World

— При каких условиях Турция могла бы согласиться на проведение военной операции в Идлибе?

— Это моё личное мнение, а не турецких властей, но, если «Хайат Тахрир аш-Шам» продолжит нападать на российские силы и пункты базирования в Идлибе, то Россия будет иметь право на самозащиту. Однако даже в этом случае нужно проводить точечные операции, а не атаковать весь центр провинции. Агрессия с российской стороны должна быть пропорциональной. Я убеждён, что единственный верный путь — селективная выборка целей.

— Турция рассматривает Рабочую партию Курдистана и Сирийские демократические силы в САР как угрозу собственной безопасности и хотела бы провести против них операцию в контролируемом ими Тель-Рифаате, но не может из-за позиции России. Есть ли шанс достижения соглашения по этому вопросу?

— Я думаю, Россия даст согласия по Тель-Рифаату пока не увидит положительных подвижек по Идлибу. Но, когда вопрос Идлиба будет решён, откроется путь для урегулирования вопроса Тель-Рифаата. Тем не менее перспективы решения этой проблемы в обозримом будущем ограничены.

— Возможна ли сделка между Турцией и Россией, по которой Анкара согласится на полномасштабную операцию в Идлибе, а Москва взамен на зачистку Тель-Рифаата?

— Тель-Рифаат — это «троянский конь» РПК. Они — американские марионетки. Зачем давать США возможность держать своих марионеток на востоке Сирии? Их ценность для России невелика. Я уверен, в какой-то момент наши страны сядут за стол переговоров и решат вопрос Тель-Рифаата. Но это произойдёт не в ближайшее время, потому что российским приоритетом является разрешение ситуации в Идлибе, а турецким — борьба с РПК.