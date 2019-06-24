Машина государственного давления, запущенная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом против оппозиционного кандидата в мэры Стамбула Экрема Имамоглу, дала осечку. Выдвиженец от кемалистской Народно-республиканской партии (НРП) обошёл своего соперника — представителя возглавляемой президентом Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыма — на повторных выборах стамбульского градоначальника. Разрыв между двумя кандидатами на этот раз оказался более впечатляющим, чем 31 марта, — когда Имамоглу одержал победу в первый раз.

Экрем Имамоглу Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вы все видели, что произошло на этих выборах, — заявил победитель, который ранее возглавлял один из муниципалитетов. — Мы открываем новую страницу в истории Стамбула. Вы продемонстрировали всему миру, что Турция всё ещё отстаивает своё право на демократию.

Исход гонки был понятен уже на ранних этапах обработки голосов. По результатам подсчёта 99,1% избирательных бюллетеней, Имамоглу получил 54%, а Йылдырым — 45,1%. В ходе выборов 31 марта, результаты которых были отменены Высшей избирательной комиссией Турции, кандидат от НРП обошёл своего соперника меньше чем на процент. Эрдоган, политическая карьера которого начиналась именно в Стамбуле и для которого сохранить контроль над этим мегаполисом было делом чести, уже успел поздравить оппозицию с результатами.

Я надеюсь, что результаты повторных выборов мэра Стамбула пойдут на пользу городу. Сегодня вновь была проявлена воля народа, — написал турецкий президент в Twitter.

Несмотря на то что турецкий президент, как считается, был одним из главных инициаторов отмены итогов голосования 31 марта, Имамоглу выразил намерение сотрудничать с ним.

Бинали Йылдырым ITU - YouTube: Binali Yıldırım, m-Powering Development Initiative Advisory Board Member - Interview, CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Хотел бы встретиться с вами и обсудить проблемы, которые мы можем решить сообща. Такие темы, как, например, транспорт, кризис с беженцами, подготовка к возможным землетрясениям. Мы бы хотели предоставить вам наш план действий, — сказал победитель мэрских выборов в Стамбуле, обращаясь в эфире государственного телевидения к Эрдогану.

Он призвал партию президента к сотрудничеству и взаимодействию во имя страны. У турецкого президента, похоже, нет выбора. Государственная система, как кажется, смирилась с поражением в одном из крупнейших городов Турции. Даже официальное агентство Anadolu, которое на предыдущих выборах начало давать сбои и прекратило трансляцию сразу после того, как ситуация поменялась в пользу НРП, освещало ход голосования корректно.

Наблюдатели призывают посмотреть на победу Имамоглу шире. Получивший 4 млн 740 тыс. голосов оппозиционер побил рекорд Бедреттина Далана, отвоевавшего в 1984 году кресло стамбульского градоначальника с 49% голосов. Занимательно, но сам Эрдоган в 1994 году стал мэром мегаполиса, получив всего 25,2%. Это должно стать сильным свидетельством в пользу того, что некоторые турки — после недель усиленного государственного давления — стали рассматривать кандидата от кемалистской партии как едва ли не соперника Реджепа Тайипа Эрдогана. Важна и география победы оппозиционера. В марте он стал триумфатором в 16 районах города, в Йылдырым — в 23. Имамоглу обошёл бывшего премьера Турции только из-за того, что его поддержали наиболее густонаселённые районы. 23-го же июня произошёл целый переворот: Имамоглу победил в 27 районах, а Йылдырым в 12. Причём, как отмечают наблюдатели, оппозиционера поддержали даже те части города, где проживает традиционный для ПСР электорат.

Cторонники Экрема Имамоглу празднуют его победу Seskimphoto, via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Предвыборные обещания оппозиционного политика и его взвешенная тактика дали избирателям альтернативу, которой они не видели долгое время. Триумф Имамоглу стоит рассматривать прежде всего как сильный импульс для уставшей от произвола власти турецкой оппозиции, говорят наблюдатели. Само голосование было связано не столько с проблемой того, кто займёт пост градоначальника в Стамбуле, сколько с тем, остались ли в Турции честные выборы. Несмотря на то что в руках у Эрдогана предостаточно инструментов для того, чтобы запугать выдвиженца от НРП или просто удалить его с поля за счёт сфабрикованного уголовного дела, выборы в мегаполисе всё равно продемонстрировали слабость президента, который в период острого экономического кризиса не смог сохранить контроль над «финансовым сердцем» Турции. Не исключено, что любое дальнейшее давление на Имамоглу может привести к масштабным протестам.