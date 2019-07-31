Турецкие лётчики, проходившие в США обучение эксплуатации истребителей пятого поколения F-35, вернутся в республику 1 августа текущего года.
Кроме пилотов домой прибудет военный персонал, осваивавший за океаном обслуживание американских самолётов, передаёт телеканал
Отношения Турции и США обострились на фоне покупки Анкарой российских ЗРС C-400. Вашингтон пытался склонить партнёров по НАТО к отказу от сделки с Москвой, угрожая различными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.
Компоненты С-400 Россия начала доставлять 12 июля, тогда в Турцию прибыли три военных самолёта. В дальнейшем в Анкаре начали приземляться по несколько российских военных бортов в день. С тех пор осуществлено уже не менее полутора десятков рейсов.
Ранее News.ru писал, что второй этап поставок С-400 в Турцию начнётся в ближайшие месяцы. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.