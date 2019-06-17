Историю с системами С-400 Турция намерена разыграть против своих региональных соперников. Турецкое руководство заподозрили в намерении развернуть российские средства ПВО неподалёку от Кипра и Греции. Подобное решение вполне объяснимо: Анкара продолжает спорить с Никосией по поводу газовых месторождений у берегов острова. Их разработка уже положила начало «альянсу» трёх стран — Кипра, Греции и Израиля, который получил поддержку США. Перемещение техники поближе к «новым друзьям» Америки станет неплохим рычагом давления на сами Соединённые Штаты, которые не спешат уступать Турецкой Республике по ряду региональных вопросов.

Турецкое военное командование продолжает изучать потенциальные места размещения российских систем. Подтверждённых данных нет, однако на уровне источников известно, что в числе возможных районов — юго-западное побережье Турецкой Республики, напротив региональных соперников Турции — Кипра и Греции. Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что его ведомство находится в процессе и «дом» для С-400 пока ещё не найден. Как вариант для объектовой защиты рассматривались окрестности Анкары, Стамбула и военная база Инджирлик, где до сих пор находятся натовские силы. Сообщения о возможном «переезде» С-400 для развёртывания в юго-западных районах Турции пока ещё не встретили реакцию Афин и Никосии, однако понятно, что им такой расклад вряд ли понравится. В Греции уже говорили, что приобретение турецкой стороной российской техники создаст дисбаланс в регионе. Однако больше всего в Афинах обеспокоены тем, что С-400 в руках турок позволит им навязывать свои решения по поводу спорных территорий.

Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр Petros Karadjias/ AP/TASS

Одним из таких спорных районов, который продолжает оставаться поводом для напряжённости в Средиземноморском регионе, является газовое месторождение «Афродита». Оно было обнаружено консорциумом во главе с Noble Energy в 2011 году на шельфе вблизи Кипра. Запасы сырья оказались как раз в том месте, на которое претендуют как власти Кипра, так и власти Турции. Никосия называет этот район частью своей исключительной экономической зоны, и будущее месторождения, богатство которого эксперты оценивают в 140 млрд куб. м, для неё уже определено. Кипрское руководство не только выдало лицензии на разработку иностранным компаниям, но и уже договорилось об экспорте газа со столицами ЕС. Это намерение поддержали Греция и Израиль, у берегов которого также обнаружились интересные газовые «тайники». Три страны образовали своеобразный «треугольник», главной задачей которого стало создание газопровода EastMed, нацеленного на Европу. Немудрено, что Турция как один из спонсоров ориентированного на ЕС «Турецкого потока» была возмущена.

Политика силы является пока что единственным инструментом, при помощи которого Турция пытается заставить своих оппонентов отказаться от односторонних решений в ситуации вокруг «Афродиты». Анкара усиливает своё присутствие в Восточном Средиземноморье. В районе, который власти Кипра считают своей исключительной экономический зоной, продолжает находиться буровое судно Fatih, а к югу от города Лимасол замечен исследовательский корабль Barbaros. Другой буровой корабль — Yavuz — в настоящее время находится в Мраморном море. Возможное развёртывание С-400 вблизи Кипра и Греции также можно будет считать частью более широкой тактики запугивания, при помощи которой Турция хочет отстоять свои экономические интересы. Велика степень вероятности, что в случае размещения расчётов российской системы на юге республики инциденты с вторжением турецких самолётов в греческое воздушное пространство только участятся: Анкару просто будет сложно остановить.