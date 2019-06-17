Историю с системами С-400 Турция намерена разыграть против своих региональных соперников. Турецкое руководство заподозрили в намерении развернуть российские средства ПВО неподалёку от Кипра и Греции. Подобное решение вполне объяснимо: Анкара продолжает спорить с Никосией по поводу газовых месторождений у берегов острова. Их разработка уже положила начало «альянсу» трёх стран — Кипра, Греции и Израиля, который получил поддержку США. Перемещение техники поближе к «новым друзьям» Америки станет неплохим рычагом давления на сами Соединённые Штаты, которые не спешат уступать Турецкой Республике по ряду региональных вопросов.
Турецкое военное командование продолжает изучать потенциальные места размещения российских систем. Подтверждённых данных нет, однако на уровне
Одним из таких спорных районов, который продолжает оставаться поводом для напряжённости в Средиземноморском регионе, является газовое месторождение «Афродита». Оно было обнаружено консорциумом во главе с Noble Energy в 2011 году на шельфе вблизи Кипра. Запасы сырья оказались как раз в том месте, на которое претендуют как власти Кипра, так и власти Турции. Никосия называет этот район частью своей исключительной экономической зоны, и будущее месторождения, богатство которого эксперты оценивают в 140 млрд куб. м, для неё уже определено. Кипрское руководство не только выдало лицензии на разработку иностранным компаниям, но и уже договорилось об экспорте газа со столицами ЕС. Это намерение поддержали Греция и Израиль, у берегов которого также обнаружились интересные газовые «тайники». Три страны образовали своеобразный «треугольник», главной задачей которого стало создание газопровода EastMed, нацеленного на Европу. Немудрено, что Турция как один из спонсоров ориентированного на ЕС «Турецкого потока» была возмущена.
Политика силы является пока что единственным инструментом, при помощи которого Турция пытается заставить своих оппонентов отказаться от односторонних решений в ситуации вокруг «Афродиты». Анкара
Опция «отправить» С-400 на юг нужна турецкому руководству и для усиления своих позиций в переговорах с США. История с покупкой российских систем и без того стала поводом для противоречий между двумя союзниками по НАТО, а появление этой техники у границ Кипра и Греции, газовые проекты которых США, кстати, активно поддержали, торпедирует любые инициативы по примирению. Пока в ситуации вокруг С-400 власти США предпочитали говорить исключительно языком ультиматумов и санкций. Анкару возмутило недавнее