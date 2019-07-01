https://static.news.ru/photo/45b39e86-9be7-11e9-b1ac-fa163e074e61_1024.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Трёхсторонний саммит, посвящённый урегулированию политической ситуации в Сирии, может пройти в Турции в июле. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган после завершения саммита G20 в японской Осаке.

По его словам, события на Ближнем Востоке были одной из тем консультаций с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передаёт ТАСС .

Участие в предстоящем саммите традиционно примут делегации Турции, России и Ирана. Вслед за ним, как отметил Эрдоган, состоится встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которой политики также будут обсуждать ситуацию в Сирии.

Ранее, как писал News.ru, о подготовке к саммиту в «стамбульском формате» (Россия, Германия, Франция, Турция) заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Конкретных сроков, впрочем, она не назвала.