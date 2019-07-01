Трёхсторонний саммит, посвящённый урегулированию политической ситуации в Сирии, может пройти в Турции в июле. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган после завершения саммита G20 в японской Осаке.
По его словам, события на Ближнем Востоке были одной из тем консультаций с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передаёт
Участие в предстоящем саммите традиционно примут делегации Турции, России и Ирана. Вслед за ним, как отметил Эрдоган, состоится встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которой политики также будут обсуждать ситуацию в Сирии.
Ранее, как писал News.ru, о подготовке к саммиту в «стамбульском формате» (Россия, Германия, Франция, Турция) заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Конкретных сроков, впрочем, она не назвала.