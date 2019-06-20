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Президент США одобрил удары американских военных по иранским стратегическим объектам, но позже отменил своё решение.

Высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что президентом была одобрена серия точечных атак по иранским целям, таким, как радиолокационные установки и ракетные батареи. Когда самолёты уже находились в воздухе и остальная техника стояла на позициях, Трамп отменил свой указ, пишет The New York Times .

Ранее News.ru сообщал, что глава Госдепартамента США Майкл Помпео лично предупредил Тегеран о последствиях в случае гибели американских военнослужащих в регионе.