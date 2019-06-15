Иерусалимский суд оштрафовал супругу премьер-министра еврейского государства Сару Нетаньяху за оплату заказов ресторанной еды. Женщина рассчитывалась за покупки средствами из госбюджета.
Следствие шло четыре года. Нетаньяху пошла на сделку с правосудием. В обмен на это силовики переквалифицировали обвинение с мошенничества на «преднамеренное использование ошибки другого лица», передаёт телерадиокомпания «
Основанием для преследования Сары Нетаньяху стали покупки ресторанных блюд и услуг кейтеринга для резиденции главы кабмина при наличии повара и другого обслуживающего персонала. Правоохранительные органы первоначально оценили ущерб в $100 тысяч.
Ранее News.ru сообщал, что супруга президента Израиля Нехама Ривлин ушла из жизни на 74-м году жизни. Её не стало спустя несколько месяцев после трансплантации лёгкого.