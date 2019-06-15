https://static.news.ru/photo/2ccea126-902b-11e9-afad-fa163e074e61_1024.jpg Сара Нетаньяху Фото: instagram.com/sara.netanyahu

Иерусалимский суд оштрафовал супругу премьер-министра еврейского государства Сару Нетаньяху за оплату заказов ресторанной еды. Женщина рассчитывалась за покупки средствами из госбюджета.

Следствие шло четыре года. Нетаньяху пошла на сделку с правосудием. В обмен на это силовики переквалифицировали обвинение с мошенничества на «преднамеренное использование ошибки другого лица», передаёт телерадиокомпания « Кан ». В экономику страны вернули 55 тысяч шекелей (около $15 тысяч).

Основанием для преследования Сары Нетаньяху стали покупки ресторанных блюд и услуг кейтеринга для резиденции главы кабмина при наличии повара и другого обслуживающего персонала. Правоохранительные органы первоначально оценили ущерб в $100 тысяч.

Ранее News.ru сообщал, что супруга президента Израиля Нехама Ривлин ушла из жизни на 74-м году жизни. Её не стало спустя несколько месяцев после трансплантации лёгкого.