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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Европу ввести санкции против Ирана. Это необходимо в качестве ответа на превышение предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимита обогащённого урана, отметил политик.

Я обращаюсь к европейским странам: ваши условия были нарушены. <...> Вы заверяли, что воспользуетесь автоматическим механизмом по санкциям, установленным Совбезом ООН. Поэтому я говорю вам: сделайте это, — цитирует Нетаньяху...