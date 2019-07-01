Высший уголовной суд Стамбула признал движение «Эргенекон» несуществующей организацией. В 2003 году его якобы участников обвиняли в попытке смещения кабинета тогдашнего премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана.
В рамках повторного судебного разбирательства по нашумевшему делу вновь оправдали всех 235 подозреваемых, сообщает газета
«Эргенекон» считался тайной ультранационалистической организацией, которую также именовали «теневым правительством».
Ранее News.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.