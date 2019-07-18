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Танкер с горючим, задержанный Корпусом стражей исламской революции (КСИР), шёл под британским флагом. Тегеран счёл, что перевозимое судном топливо контрабандное.

Задержанный танкер передвигался в Ормузском проливе под британским сопровождением и флагом, передаёт иранское агентство YJC со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания отметил, что Лондон и Вашингтон якобы хотели, чтобы принадлежность судна числилась за ОАЭ, которые отказались признавать его своим, так как не желали нового обострения отношений с Ираном.

Как писал News.ru, 14 июля силы КСИР задержали иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива. До этого разведка США заявила о захвате Ираном танкера, принадлежащего ОАЭ и шедшего якобы под флагом Панамы.