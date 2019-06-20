Пентагон перебросит на Ближний Восток ЗРК Patriot, самолёты-разведчики и истребители.
Американское военное командование направит, в качестве подкрепления, на Ближний Восток тысячу военных и технику. При этом Пентагон акцентирует внимание на том, что не хочет вступать в вооружённый конфликт с Ираном, но защитит интересы США в регионе, сообщает «
Ранее News.ru писал, что глава Госдепартамента США Майкл Помпео лично предупредил Тегеран о последствиях в случае гибели американских военнослужащих в регионе.