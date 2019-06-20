https://static.news.ru/photo/52aa6010-92d8-11e9-9a19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Пентагон перебросит на Ближний Восток ЗРК Patriot, самолёты-разведчики и истребители.

Американское военное командование направит, в качестве подкрепления, на Ближний Восток тысячу военных и технику. При этом Пентагон акцентирует внимание на том, что не хочет вступать в вооружённый конфликт с Ираном, но защитит интересы США в регионе, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что глава Госдепартамента США Майкл Помпео лично предупредил Тегеран о последствиях в случае гибели американских военнослужащих в регионе.