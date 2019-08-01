Сын и преемник «террориста номер один» Хамза бен Ладен, вероятно, мёртв. Такие данные получила администрация президента США из отчётов спецслужб. Несмотря на предположения о существенном ослаблении террористической группировки «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), Хамзу опасались как человека, который мог бы «вдохновить» новое поколение джихадистов. Для этого, как неоднократно отмечали аналитики, у него были все данные.

О том, что сын Усамы бен Ладена мёртв, Белому дому сообщили компетентные ведомства. Точная дата, локация и детальные обстоятельства смерти Хамзы неизвестны, однако сотрудники спецслужб США имеют основания полагать: молодой предводитель джихадистов отправился на тот свет. По крайней мере, в пользу этого говорят перехваченные сообщения боевиков. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о смерти Хамзы в первые часы появления соответствующих новостей. Уточняется, что Хамза мог погибнуть некоторое время тому назад: официальные лица США обращают внимание на то, что с 2018 «Аль-Каида» не публиковала никаких заявлений, приписываемых ему. В феврале этого года Госдепартамент пообещал внушительное вознаграждение за любую информацию о местонахождении сына «террориста номер один». Это может означать, что Хамза погиб не в результате спецоперации, а по каким-то другим — неведомым — причинам, если сообщения о его смерти верны.

Хамза бен Ладен FBi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За последние годы американские силовые ведомства испытывали большую тревогу из-за растущих угроз «Аль-Каиды» нанести удар по американским гражданам как внутри страны, так и за её пределами. Некоторые подобные заявления делал и Хамза — от своего имени. У силовых структур Ирака даже были опасения, что «Аль-Каида» с подачи Хамзы объединятся с «Исламским государством» (запрещено в РФ). По их данным, представители двух террористических «брендов» вели соответствующие переговоры.

В поисках способа оживить бренд, представители ИГ рассматривают возможность потенциального сотрудничества с крылом «Аль-Каиды», которое условно возглавляет сын Усамы бен Ладена — Хамза, и, по данным источников, соответствующие переговоры уже проводились, — рассказывал источник News.ru в иракских ведомствах, занимающихся безопасностью.

Иракцы выражали тревогу по поводу того, что одно из «крыльев» «Аль-Каиды» может также скоординироваться с ИГ на уровне полевых действий на Ближнем Востоке.

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Личные письма «террориста номер один» говорят в пользу того, что он готовил в качестве своего преемника именно Хамзу. В переписке, где обсуждается вступление Хамзы в «Аль-Каиду», Усама бен Ладен советовал, чтобы его сын получил образование в Катаре после освобождения из иранской тюрьмы.Безусловно, как в возможном лидере группировки в Хамзе видели некоторые недостатки. Его минусом было то, что он не воевал на передовой, и, как следует из его переписки с Усамой, он прекрасно понимал это. Однако в экспертной среде полагали, что родословная автоматически давала Хамзе право на поддержку со стороны любого джихадистского ответвления, которое следует «заветам» бен Ладена. И в этом состояла главная опасность фигуры Хамзы. Даже была версия, что происхождение Хамзы давало ему все шансы на то, чтобы получать крупные пожертвования со стороны стран Персидского залива.

Возможная смерть Хамзы напрямую связана с проблемой лидерства в «Аль-Каиде», которая как террористический «бренд», похоже, со временем будет обновляться. Когда материалы о феномене «Исламского государства» на территории Сирии и Ирака только начали появляться на первых полосах ведущих мировых изданий, детище бен Ладена попыталось адаптироваться к тому, что оно — не единственный медийный носитель идеи глобального джихада. Пока внимание мировой общественности было приковано к угрозам, исходившим от ИГ, террористическая организация, созданная Усамой бен Ладеном, постепенно восстанавливала свои ресурсы своих «филиалов» в различных частях Большого Ближнего Востока и усиливала координацию действий между боевиками и командирами. Утверждалось, что за это время борьбы с «халифатом» филиалы «Аль-Каиды» значительно прибавили в военном и политическом весе, если не учитывать судьбу сирийской франшизы «Аль-Каиды» — «Фронта ан-Нусра» (запрещён в РФ). Так, «филиал» террористической организации в Магрибе в 2017 году завершил слияние с несколькими формированиями радикального толка, сколотив целый конгломерат.