https://static.news.ru/photo/c72618e8-94f0-11e9-b966-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Berci Feher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцы правительственной сирийской армии сбили на подлёте к авиабазе в городе Хама беспилотный летательный аппарат террористов. Об этом сообщает государственное телевидение Арабской Республики.

Откуда он был запущен и был ли оснащён боевым снарядом, не сообщается, передаёт РИА Новости .

Самодельные беспилотники, способные нести взрывчатку с поражающими элементами, научились производить боевики запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и союзные ей бандформирования, окопавшиеся в сирийской провинции Идлиб.

Как писал News.ru, ранее армия Сирии обнаружила на юге страны тайник с оружием и боеприпасами террористов. На складе находился беспилотник, управляемый спутником и способный доставлять взрывчатые вещества весом до 20 кг.