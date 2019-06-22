Бойцы правительственной сирийской армии сбили на подлёте к авиабазе в городе Хама беспилотный летательный аппарат террористов. Об этом сообщает государственное телевидение Арабской Республики.
Откуда он был запущен и был ли оснащён боевым снарядом, не сообщается, передаёт
Самодельные беспилотники, способные нести взрывчатку с поражающими элементами, научились производить боевики запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и союзные ей бандформирования, окопавшиеся в сирийской провинции Идлиб.
Как писал News.ru, ранее армия Сирии обнаружила на юге страны тайник с оружием и боеприпасами террористов. На складе находился беспилотник, управляемый спутником и способный доставлять взрывчатые вещества весом до 20 кг.