Боевики обстреляли населённый пункт Кардаха сирийской провинции Латакия, один мирный житель погиб, трое ранены.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что в населённом пункте зафиксировано 12 разрывов, боевики стреляли из реактивной системы залпового огня, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Нур-Султане согласилась отвести войска и тяжёлую артиллерию на 20 км от демилитаризованной зоны в Идлибе. О достижении договорённости о перемирии сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш.