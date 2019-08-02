https://static.news.ru/photo/d17d48d8-b56c-11e9-8c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Боевики обстреляли населённый пункт Кардаха сирийской провинции Латакия, один мирный житель погиб, трое ранены.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что в населённом пункте зафиксировано 12 разрывов, боевики стреляли из реактивной системы залпового огня, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Нур-Султане согласилась отвести войска и тяжёлую артиллерию на 20 км от демилитаризованной зоны в Идлибе. О достижении договорённости о перемирии сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш.