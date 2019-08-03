https://static.news.ru/photo/3613c5b6-b684-11e9-822a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Крупнейшая повстанческая группировка боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) изменила своё решение по перемирию в демилитаризованной зоне Идлиб. Боевики отказались отвести свои войска и крупнокалиберную артиллерию на 20 км от границ региона.

Министерство обороны России предоставило оппозиции 24 часа на выход из зоны. Нынешнее решение джихадистов, скорее всего, приведёт к возобновлению операций против них, передаёт Al-Masdar .

Ранее News.ru писал, что делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Нур-Султане согласилась отвести войска и тяжёлую артиллерию на 20 км от демилитаризованной зоны в Идлибе. О достижении договорённости о перемирии сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш.