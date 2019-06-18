https://static.news.ru/photo/1bd6f3fe-91e4-11e9-8ab6-fa163e074e61_1024.jpg Глава делегации ВКП Наср аль-Харири Фото: Пресс-служба ВКП

Глава Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири заявил об окончательном срыве попыток политического урегулировании ситуации в Арабской Республике.

Как отметил оппозиционер на конференции в Эр-Рияде, «сирийский режим работает над тем, чтобы заблокировать формирование Комитета по разработке конституции» страны.

Наср аль-Харири также обвинил Дамаск и российскую сторону в том, что они никогда не выполняли никаких соглашений о прекращении боевых действий, а все объявляемые перемирия или вводимые зоны деэскалации служили для разделения и ослабления оппозиции.

То, что говорится о прекращении огня или перемирии, на самом деле полностью отменено, поскольку силы Асада продолжают боевые действия в городах и посёлках Хама, Идлиба и Латакии, но, похоже, серьёзные потери режима в ходе наступления заставили российских советников всерьёз задуматься, — отметил глава СКП.

Наср аль-Харири также подверг сомнению стремление Москвы снизить иранское влияние в САР.

Угроза со стороны Ирана растёт в Сирии и регионе, а Россия защищает Иран больше, чем Тегеран сам себя защищает, — сказал он.

Харири отметил, что направил послание ливанскому правительству, в котором призвал Бейрут ограничить деятельность шиитской «Хезболлы» и добиться её вывода из Сирии.

Ранее, как писал News.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предупредил подконтрольные Башару Асаду силы о недопустимости военных провокаций и обвинил Дамаск в бомбардировке Идлиба бочковыми и фосфорными бомбами.