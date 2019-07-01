Давление США на Иран и сокращение Тегераном участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) могут привести к появлению у Исламской Республики ядерного оружия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
К чему может привести давление на Иран и сокращение им обязательств по СВПД? К появлению у Ирана ядерного оружия, рано или поздно, — цитирует сенатора «Интерфакс».
Джабаров считает, что эффект от давления США на Иран «никакой». Действия Вашингтона, по мнению политика, только провоцируют власти Исламской Республики.
Как писал News.ru, ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили превышение Ираном запасов низкообогащённого урана, разрешённых согласно ядерной сделке. Повторные замеры подтвердили эти данные.