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Аэропорт Тель-Авива имени Бен Гуриона находится в состоянии повышенной готовности для принятия самолёта Boeing 737 из Германии. Лайнер болгарской компании Electra Airways повредил колесо во время вылета из Кёльна.

На борту находится 152 пассажира, передаёт The Times of Israel. Возле взлётно-посадочной полосы аварийный транспорт ожидают больше 100 пожарных автомобилей и карет скорой помощи. Части резины после взлёта обнаружили наземные...