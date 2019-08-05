Саудовское руководство предостерегают от активного участия в американских инициативах по противодействию иранской политике. Младший брат саудовского короля принц Ахмед, которому с осени прочат трон в случае переворота, предупредил кронпринца Мохаммеда о необходимости воздерживаться от военных мер. Предупреждение выглядело как угроза. Саудовские диссиденты уже предсказывают: потенциальный конфликт Саудовской Аравии с Ираном может привести к настоящему политическому взрыву в королевстве, который, вероятнее всего, окончится сменой власти.

Принц Ахмед заявил , что «вовлечённость королевства в войну с Ираном» может быть опасной. Комментарии последовали в ответ на усилия американской стороны по созданию коалиции для охраны торгового судоходства, которая, как ожидают, будет иметь право применить силу против Исламской Республики в случае форс-мажора.

Я бы выступил против саудовского наследного принца Мохаммеда бен Сальмана, если бы он решил присоединиться к американо-британскому альянсу по борьбе с Ираном, — приводит слова Ахмеда региональная пресса.

Принц добавил при этом, что для Эр-Рияда важно принять эффективные меры для того, чтобы объединить Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а не слепо следовать инициативам Белого дома. Ахмед, разумеется, имел в виду разногласия ведущих членов регионального объединения с Катаром, который оказался в экономической и политической блокаде из-за тесных отношений с иранским руководством.

Заявление Ахмеда, который уже критиковал наследника престола за продолжение войны в Йемене, выглядело как неприкрытая угроза. Такой оттенок словам принца придаёт внутриполитический контекст. Как известно, Ахмед вернулся в Саудовскую Аравию осенью прошлого года после длительного пребывания в Великобритании. Возвращение из Лондона младшего брата короля подняло вопросы о положении наследного принца Мохаммеда, фактического правителя страны. Обвинения в том, что он причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, как говорили тогда аналитики, привели к недовольству племенных элит Саудовской Аравии и даже некоторых членов монаршей семьи.

Старшие члены семьи верят, что должны произойти перемены, — говорил один из советников саудовского руководства. — Такой кризис означает, что грядут некоторые изменения.

Принц Ахмед рассматривался как возможный король не только в силу своего происхождения, но и опыта.

О рисках больших потрясений в Саудовской Аравии сейчас говорит и внешняя оппозиция. Накануне лидер базирующегося в Великобритании «Движения за исламскую реформу» (создано в 1996 году) Саад аль-Факих заявил , что в нынешнем саудовском обществе нет ни одного сегмента, представители которого бы не находились в негодовании из-за внешней политики саудовского принца.

Он больше не уважает ни одного шейха, лидера племени, интеллектуала или учёного, — заявил аль-Факих.

Он отметил, что принц Мохаммед просто «жаждет власти» и «сокрушит любого», кто стоит у него на пути.

Ситуация в Саудовской Аравии может взорваться в любой момент, — добавил лидер оппозиционной политической организации, сочетающей радикально-исламистскую идеологию с призывами проводить реформы.

По словам аль-Факиха, сценария у переворота в Саудовской Аравии может быть два.

Во-первых, аль-Факих убеждён: политический взрыв внутри королевства может произойти из-за недовольства набирающим обороты конфликтом вокруг Ирана и большими человеческими жертвами в Йемене. Войну в этой стране против мятежников-хуситов, как известно, вела арабская коалиция во главе с Эр-Риядом.

Во-вторых, резкая попытка смены власти в Саудовской Аравии может произойти из-за продолжающихся репрессий. Напряженность внутри страны может превратиться в революцию, которая не будет носить мирного характера, обратил внимание лидер «Движения за исламскую реформу».

Как известно, Эр-Рияд проводит ряд декоративных реформ в социальной жизни королевства, однако на деле преследования инакомыслящих продолжаются. Приезд Ахмеда в Саудовскую Аравию рассматривался как одна из попыток Эр-Рияда заретушировать то, что происходит с правами внутренней политической оппозиции. Не исключено, что его возвращение хотели преподнести и как уступку Западу. Однако это совсем не означает, что принц Ахмед не сможет стать реальной заменой Мохаммеда в случае резкой смены власти. В конце концов, после того, как королевский сын был избран наследником престола, принц Ахмед так и не присягнул ему на верность.