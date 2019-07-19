https://static.news.ru/photo/8bff3dfc-ab1c-11e9-8e6a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manfred Segerer, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии дали разрешение на возвращение в Иран танкера Happiness I. Судно с мая 2019 года находилось в порту Джидды, куда зашло по техническим причинам, из-за неурегулированных финансовых вопросов.

По данным Национальной иранской танкерной компании (NITC), все счета за ремонт и издержки по содержанию танкера были оплачены вовремя.

Вместе с Happiness I на родину возвращается вся команда судна, а также два иранских катера, которые были направлены в Джидду в июне для сопровождения танкера, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что задержание Ираном британского танкера Stena Impero носило враждебный и агрессивный характер. Об этом заявила глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт. По её словам, во время «захвата» судно находилось в водах Омана.