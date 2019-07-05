Назначение Саудовской Аравией новым послом в Вашингтон принцессы призвано восстановить пострадавшие двусторонние отношения с США на фоне убийства журналиста Джамаля Хашогги. Однако нарастающий консенсус в американском Конгрессе о необходимости пересмотра отношения к королевству может помешать этим планам. В случае же проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Эр-Рияд может лишиться значительной поддержки со стороны администрации в продвижении своих интересов в США.

Впервые в истории Саудовской Аравии послом королевства за рубежом стала женщина — принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд. Примечательно, что ей доверили возглавить дипмиссию в США — приоритетном направлении внешней политики страны. Отец Римы, принц Бандар, до этого также провёл больше двадцати лет послом в Вашингтоне (с 1983 по 2005 год), после чего возглавил службу общей разведки Саудовской Аравии (до 2015 года). Выросшая в Соединённых Штатах принцесса хорошо знакома с американскими реалиями, она закончила Университет Джорджа Вашингтона. Рима известна в своей стране как один из лидеров движения за права женщин и представляет либеральное крыло королевства, играя весомую роль в его развитии. Неудивительно, что в 2014 году принцесса была включена в список 200 самых влиятельных женщин на Ближнем Востоке по версии Forbes.

Назначение идёт в русле внедрения в Саудовской Аравии программы «Видение 2030», направленной на уменьшение зависимости от нефтяных ресурсов и общее развитие экономики, образования, здравоохранения и туризма в стране. Реализация данной стратегии должна помочь Эр-Рияду улучшить свой имидж на международной арене, в том числе в вопросах соблюдения прав человека, и привести к общей либерализации страны

За последние годы Королевство предприняло ряд значимых шагов по улучшению ситуации, однако до сих пор лидирует по ряду негативных показателей. Так согласно исследованию фонда Thomson Reuters, Саудовская Аравия заняла пятое место в рейтинге наиболее опасных для женщин стран. Кроме того, королевство занимает седьмую строчку в рейтинге худших стран в вопросах гендерного равенства. Только в прошлом году саудовским женщинам разрешили водить автомобиль, а с текущего года они смогли работать диспетчерами в центрах управления полётами. Обозначенные шаги были тепло встречены международным сообществом, и в назначении послом в Вашингтон принцессы прослеживается желание Саудовской Аравии вновь получить одобрение Запада.

Farshid-M. Bina/Global Look Press

В настоящий момент Эр-Рияд переживает кризис в отношениях с западными столицами, в особенности с Вашингтоном, вызванный убийством журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Королевства в Стамбуле 2 октября 2018 года. Турция назвала произошедшее преднамеренным убийством, осуществлённым по приказу наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. После того, как инцидент был предан огласке, ряд европейских стран ввели санкции в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству журналиста. Спустя почти полгода США также внесли в «чёрный список» 16 граждан королевства, среди которых числились советники, помощники и доверенные лица кронпринца. Промедление в вопросе введения санкций было связано с нежеланием президента США Дональда Трампа терять саудовские инвестиции и оборонный контракт на сумму в 110 млрд долларов, несмотря на призывы членов Конгресса к расторжению соглашения. О своей позиции президент США открыто заявлял американским СМИ, подчёркивая, что в противном случае контракт получат Россия или Китай, а граждане страны потеряют свои рабочие места. Борьба между Трампом и Конгрессом за отмену поставок американских вооружений саудитам продолжается и в настоящее время.

Несмотря на то, что президент Трамп открыто пытается защитить американо-саудовские отношения, его публичные заявления становятся более дипломатичными и уже не исключают вины Саудовской Аравии в убийстве журналиста. С учётом грядущих в 2020 году выборов в США, позиция американского лидера по Эр-Рияду может претерпеть определённые изменения. Поддержка Трампом принца Мохаммеда, обвиняемого международным сообществом не только в убийстве Хашогги, но и в многочисленных жертвах в Йемене, где саудовская коалиция уже который год ведёт войну, может негативно сказаться на результатах голосования. Приход к власти в США лидера от демократов и вовсе коренным образом способен изменить вектор двусторонних отношений с Королевством. В таких реалиях смена посла с человека, родственного наследному принцу, на женщину, разделяющую демократические ценности, выглядит логичным шагом. Как уже заявили в саудовской дипмиссии в США, принцесса Рима «заставит Вашингтон по-новому взглянуть на меняющееся королевство». Вероятно, главной задачей посла станет восстановление репутации Саудовской Аравии и лично кронпринца.

Директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Moscow Policy Group Юрий Бармин выразил мнение о том, что смена посла Саудовской Аравии в Вашингтоне является положительным знаком и направлена на снижение давления внутри истеблишмента. Он напомнил, что предыдущий посол, принц Халид бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, являлся прямым родственником принца Мохаммеда.

Было сильное подозрение, что из-за связки Мохаммеда бин Салмана с братом существовали попустительства в отношении саудовской политики в США. Такая радикальная смена профиля посла должна ослабить давление, — сказал Бармин, отметив в том числе неосторожный подход предыдущего главы дипмиссии к лоббированию интересов Эр-Рияда.

Он подчеркнул, что назначение женщины на этот пост укладывается в рамки тренда на феминизм и, вероятно, было намеренным шагом.

С другой стороны в США происходят глубинные процессы, медленно складывается межпартийный консенсус по поводу того, чтобы достаточно радикально пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. В Конгрессе давно существует группа политиков, которые выступают за пересмотр военных контрактов с Эр-Риядом. Это движение сейчас набирает обороты и уже к осени могут быть подвижки на этом направлении. Юрий Бармин директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Moscow Policy Group

При этом Бармин скептически отнёсся к перспективам ослабления глубинного давления внутри истеблишмента, несмотря на попытки Эр-Рияда.