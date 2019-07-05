Назначение Саудовской Аравией новым послом в Вашингтон принцессы призвано восстановить пострадавшие двусторонние отношения с США на фоне убийства журналиста Джамаля Хашогги. Однако нарастающий консенсус в американском Конгрессе о необходимости пересмотра отношения к королевству может помешать этим планам. В случае же проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Эр-Рияд может лишиться значительной поддержки со стороны администрации в продвижении своих интересов в США.
Впервые в истории Саудовской Аравии послом королевства за рубежом
Назначение идёт в русле внедрения в Саудовской Аравии программы «Видение 2030», направленной на уменьшение зависимости от нефтяных ресурсов и общее развитие экономики, образования, здравоохранения и туризма в стране. Реализация данной стратегии должна помочь Эр-Рияду улучшить свой имидж на международной арене, в том числе в вопросах соблюдения прав человека, и привести к общей либерализации страны
За последние годы Королевство предприняло ряд значимых шагов по улучшению ситуации, однако до сих пор лидирует по ряду негативных показателей. Так согласно
В настоящий момент Эр-Рияд переживает кризис в отношениях с западными столицами, в особенности с Вашингтоном, вызванный убийством журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Королевства в Стамбуле 2 октября 2018 года. Турция назвала произошедшее преднамеренным убийством, осуществлённым по приказу наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. После того, как инцидент был предан огласке, ряд европейских стран ввели санкции в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству журналиста. Спустя почти полгода США также внесли в «чёрный список» 16 граждан королевства, среди которых числились советники, помощники и доверенные лица кронпринца. Промедление в вопросе введения санкций было связано с нежеланием президента США Дональда Трампа терять саудовские инвестиции и оборонный контракт на сумму в 110 млрд долларов, несмотря на призывы членов Конгресса к расторжению соглашения. О своей позиции президент США открыто заявлял американским СМИ, подчёркивая, что в противном случае контракт получат Россия или Китай, а граждане страны потеряют свои рабочие места. Борьба между Трампом и Конгрессом за отмену поставок американских вооружений саудитам продолжается и в настоящее время.
Несмотря на то, что президент Трамп открыто пытается защитить американо-саудовские отношения, его публичные заявления становятся более дипломатичными и уже не исключают вины Саудовской Аравии в убийстве журналиста. С учётом грядущих в 2020 году выборов в США, позиция американского лидера по Эр-Рияду может претерпеть определённые изменения. Поддержка Трампом принца Мохаммеда, обвиняемого международным сообществом не только в убийстве Хашогги, но и в многочисленных жертвах в Йемене, где саудовская коалиция уже который год ведёт войну, может негативно сказаться на результатах голосования. Приход к власти в США лидера от демократов и вовсе коренным образом способен изменить вектор двусторонних отношений с Королевством. В таких реалиях смена посла с человека, родственного наследному принцу, на женщину, разделяющую демократические ценности, выглядит логичным шагом. Как уже заявили в саудовской дипмиссии в США, принцесса Рима «заставит Вашингтон по-новому взглянуть на меняющееся королевство». Вероятно, главной задачей посла станет восстановление репутации Саудовской Аравии и лично кронпринца.
Директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Moscow Policy Group Юрий Бармин выразил мнение о том, что смена посла Саудовской Аравии в Вашингтоне является положительным знаком и направлена на снижение давления внутри истеблишмента. Он напомнил, что предыдущий посол, принц Халид бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, являлся прямым родственником принца Мохаммеда.
Было сильное подозрение, что из-за связки Мохаммеда бин Салмана с братом существовали попустительства в отношении саудовской политики в США. Такая радикальная смена профиля посла должна ослабить давление, — сказал Бармин, отметив в том числе неосторожный подход предыдущего главы дипмиссии к лоббированию интересов Эр-Рияда.
Он подчеркнул, что назначение женщины на этот пост укладывается в рамки тренда на феминизм и, вероятно, было намеренным шагом.
При этом Бармин скептически отнёсся к перспективам ослабления глубинного давления внутри истеблишмента, несмотря на попытки Эр-Рияда.