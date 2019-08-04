Израильская авиация не смогла бы в одиночку произвести серию атак на предполагаемые позиции проиранских формирований в Ираке. В этом убеждены наблюдатели, которые продолжают обсуждать сообщения о беспрецедентных воздушных нападениях Израиля на соседнюю с Сирией страну. Скандал вокруг операции поднимает ряд вопросов. Среди них следующие: как самолётам еврейского государства удалось свободно пролететь сирийское воздушное пространство и кто дозаправил их в воздухе?
Больше всего наблюдатели удивлены, что по поводу предполагаемых ударов Израиля по Ираку молчит Багдад. Иранский журналист Али Мусави Халхали
О том, что израильская авиация совершила как минимум два рейда в воздушном пространстве Ирака, первой
Али Мусави Халхали в своём материале выражает уверенность в том, что израильские нападения стали возможны благодаря визиту лидера оппозиционной «Организации моджахедов иранского народа» Марьям Раджави в Израиль. Утверждается, что ярая противница иранского режима посетила еврейское государство накануне нападений на иранские позиции в Ираке. По мнению иранского журналиста, такое совпадение не случайно: «Организация моджахедов иранского народа» может быть важным источником информации о событиях в Иране для израильского (и американского) руководства. Кроме того, члены «Организации моджахедов» знают об иранском лагере «Ашраф» не понаслышке. Несмотря на то, что о деталях визита Раджави в Израиль неизвестно ничего (неподтверждённым остаётся и сам его факт), в иранских и арабских СМИ ссылаются на него как на реальное доказательство причастности иранской оппозиции к авиаударам по Ираку.
Однако круг тех, кого подозревают во вкладе в авианалёт Израиля, не ограничивается оппозицией. Расстояние, которое преодолели израильские самолёты в «режиме невидимки» и без внешних топливных ёмкостей, ставит вопрос о том, кто дозаправил истребители в воздухе. Другой вопрос касается траектории полёта. Предположительно израильские самолёты прошли через воздушное пространство Сирии. Если это действительно израильские истребители, они, скорее всего, не полетели бы через Иорданию: Амман никогда не сделает такого коридора — это бы в разы осложнило и без того напряженные двусторонние отношения между двумя странами. Единственным вариантом остаётся Сирия. Но проход израильских самолётов через сирийское воздушное пространство
Если эти сообщения правдивы, то Израиль, возможно, пришел к выводу, что Иран хочет использовать иракскую территорию как часть своего «фронта сопротивления» против Израиля, заявил в разговоре с News.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии, старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока имени Рафика Харири при Атлантическом совете Фредерик Хоф.