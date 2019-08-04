Израильская авиация не смогла бы в одиночку произвести серию атак на предполагаемые позиции проиранских формирований в Ираке. В этом убеждены наблюдатели, которые продолжают обсуждать сообщения о беспрецедентных воздушных нападениях Израиля на соседнюю с Сирией страну. Скандал вокруг операции поднимает ряд вопросов. Среди них следующие: как самолётам еврейского государства удалось свободно пролететь сирийское воздушное пространство и кто дозаправил их в воздухе?

Больше всего наблюдатели удивлены, что по поводу предполагаемых ударов Израиля по Ираку молчит Багдад. Иранский журналист Али Мусави Халхали пишет , что «молчание Багдада по поводу израильских рейдов в Ираке вызывает удивление». Не будет преувеличением сказать, что его недоумение разделяют некоторые члены иракского парламента, которые призвали исполнительную власть осудить или, по крайней мере, отреагировать на те атаки, о которых написали СМИ. Премьер-министру Ирака Аделю Абдул-Махди напомнили его обещание, что Ирак никогда не станет плацдармом для нападений на Иран. Припоминают официальному Багдаду и недавнее заявление посла Ирака в Вашингтоне Фарида Яссина, который сказал: существуют объективные причины, которые могут потребовать нормализации отношений Ирака с Израилем. Новый контекст оставляет неясность по поводу того, является ли Ирак новым израильским фронтом в его борьбе против иранской угрозы и становится ли Ирак тайным тактическим союзником еврейского государства, который закроет глаза на действия потенциальной антииранской коалиции на своей территории.

О том, что израильская авиация совершила как минимум два рейда в воздушном пространстве Ирака, первой сообщила саудовская пресса. По её данным, 28 июля нападение было совершено на лагерь «Ашраф», который находится в 40 км к северо-востоку от Багдада. Сообщалось, что в результате атаки были уничтожены привезённые туда баллистические ракеты и беспилотники иранского производства. У еврейского государства есть опасения, что подобные снаряды рассчитаны на удары по израильской территории. В этом контексте были данные и о нанесённых 19 июля ударах по лагерю шиитских формирований «Хашд аш-Шааби» в провинции Салах-эд-Дин в момент, когда там находились бойцы ливанской группировки «Хезболла» и военные советники из иранского Корпуса стражей исламской революции. Во втором случае в атаке участвовал израильский истребитель F-35. Источники в командовании Вооружённых сил Ирака подтверждают данные об операции в провинции Салах-эд-Дин. Точные данные о погибших и раненых иранских советниках и бойцах «Хезболлы» не приводятся.

ВВС Израиля Global Look Press

Али Мусави Халхали в своём материале выражает уверенность в том, что израильские нападения стали возможны благодаря визиту лидера оппозиционной «Организации моджахедов иранского народа» Марьям Раджави в Израиль. Утверждается, что ярая противница иранского режима посетила еврейское государство накануне нападений на иранские позиции в Ираке. По мнению иранского журналиста, такое совпадение не случайно: «Организация моджахедов иранского народа» может быть важным источником информации о событиях в Иране для израильского (и американского) руководства. Кроме того, члены «Организации моджахедов» знают об иранском лагере «Ашраф» не понаслышке. Несмотря на то, что о деталях визита Раджави в Израиль неизвестно ничего (неподтверждённым остаётся и сам его факт), в иранских и арабских СМИ ссылаются на него как на реальное доказательство причастности иранской оппозиции к авиаударам по Ираку.

Однако круг тех, кого подозревают во вкладе в авианалёт Израиля, не ограничивается оппозицией. Расстояние, которое преодолели израильские самолёты в «режиме невидимки» и без внешних топливных ёмкостей, ставит вопрос о том, кто дозаправил истребители в воздухе. Другой вопрос касается траектории полёта. Предположительно израильские самолёты прошли через воздушное пространство Сирии. Если это действительно израильские истребители, они, скорее всего, не полетели бы через Иорданию: Амман никогда не сделает такого коридора — это бы в разы осложнило и без того напряженные двусторонние отношения между двумя странами. Единственным вариантом остаётся Сирия. Но проход израильских самолётов через сирийское воздушное пространство ставит вопрос о «зелёном свете» на подобные действия с российской стороны, которая заботится о безопасности неба над Арабской Республикой, отмечают на полном серьёзе израильские обозреватели.

Если эти сообщения правдивы, то Израиль, возможно, пришел к выводу, что Иран хочет использовать иракскую территорию как часть своего «фронта сопротивления» против Израиля, заявил в разговоре с News.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии, старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока имени Рафика Харири при Атлантическом совете Фредерик Хоф.