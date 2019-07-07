https://static.news.ru/photo/ca868e9a-a0c7-11e9-9bae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Атаки правительственных войск Сирии, проводимые с конца апреля при поддержке России в Идлибской зоне деэскалации, стали причиной гибели 544 мирных жителей, в том числе 130 детей. Ещё около двух тысяч человек получили ранения, уверяют в Сирийском центре мониторинга прав человека.

В ходе последней атаки, совершённой 5 июля на деревню Мамбил, погибли 15 человек, а днём ранее была разрушена больница соседнего города Кафр-Набаль, передаёт Reuters .

Как писал News.ru, ранее четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в окрестностях Дамаска.