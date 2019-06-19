Российские власти дали понять руководству Сирии, что пришло время провести чёткую морскую границу с Ливаном. Рубежи между двумя соседними странами долгое время оставались прозрачными, что политики иногда называли одним из факторов нестабильности региона в целом. Теперь же Москва плотно занялась процессом демаркации — не только в политическом, но и в финансовом плане. Действия российского руководства объясняют желанием вложиться в нефтегазовые месторождения в Восточном Средиземноморье. Российским инвесторам, как считается, может мешать размытость морских рубежей.

О том, что российские власти обратились к официальному Дамаску с убедительной просьбой активизировать контакты с ливанским правительством по поводу границ, сообщила региональная пресса. В частности, Москва хочет, чтобы соседствующие государства внесли ясность в свои морские границы. Арабоязычные СМИ, впрочем, обращают внимание на то, что сообщение, отправленное в Дамаск, звучало больше как требование, нежели просьба. Информированные источники утверждают, что после полученного сигнала представители сирийского дипломатического ведомства немедленно связались со своими коллегами из Ливана. Ливанский МИД, в свою очередь, направил запрос в Совет министров страны. Решение будет принято в ближайшее время. Такие действия со стороны России пресса связывает с тем, что энергетические компании из РФ засматриваются на средиземноморские месторождения.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Ряд других ближневосточных источников сообщают , что процесс демаркации будет активно финансироваться российской стороной. В этой связи пресса напоминает о том, что Москва и Дамаск подписали в 2013 году первое в истории соглашение о разведке нефтегазовых месторождений в сирийских водах. Как тогда сообщалось, с одной стороны договорённости подписаны российским концерном «Союзнефтегаз», а с другой — министром нефти и минеральных ресурсов Сирии Сулейманом аль-Аббасом и сирийской нефтегазовой компанией General Petroleum Company. Условия соглашения предполагают, что разработка нефтяных месторождений будет организована на территории площадью 2190 кв. км возле побережья Арабской Республики. По утверждениям самого аль-Аббаса, срок действия договора — 25 лет. В 2013 году общая стоимость всех запланированных работ оценивалась более чем в $100 млн долларов. Однако говоря об интересе российской стороны к восточно-средиземноморским месторождениям, несправедливо упоминать исключительно территориальные воды Сирии.

Бурную деятельность на шельфе россияне планируют вести и с ливанцами. В апреле 2019 года Бейрут открыл второй этап квалификации иностранных компаний, которые намерены присоединиться к разработке месторождений. Заявки будут приниматься до конца января 2020 года. Предприятиям, заинтересованным в разработке недр, предлагается пять участков. Одна из российских компаний уже, как стало известно, станет участником проекта. Однако на данном этапе изучение восточно-средиземноморских запасов сопряжено с комплексом политических проблем. Ливан выставил на торги те месторождения, которые являются предметом территориальных споров. Если блоки 8 и 10 находятся в пограничной зоне с Израилем, который вряд ли готов просто так отдать свои богатства, то блоки под номерами 1 и 2 уже являются предметом формальных противоречий с Сирией.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Требование Москвы провести чёткое разграничение на самом деле символизирует важный этап формализации не только политических, но и экономических сфер влияния в Сирии. Активизация российских дипломатических усилий в этой ситуации оставляет надежду на то, что между Ливаном и Сирией также будут решены проблемы, касающиеся сухопутных границ. Так, долгое время страны пытались разрешить проблему Ферм Шебаа, которые находятся на горной гряде площадью 25 кв. км — по соседству с Голанами. Богатый водными ресурсами участок земли расположен на стыке юго-восточных районов Ливана, юго-запада Сирии и севера Израиля. В ходе Шестидневной войны еврейскому государству удалось получить контроль над этим участком вместе с Голанскими высотами. С одной стороны, Фермы являлись своеобразным географическим буфером между тремя государствами, с другой стороны — влекли за собой споры. Несмотря на крепкую связь сирийского руководства с ливанской «Хезболлой», отношения Сирии и Ливана всё равно спотыкались об эти пограничные проблемы. В Бейруте не раз отмечали, что делимитация сирийско-ливанской границы прервалась именно по вине Дамаска.

Похоже, что по окончании активной фазы гражданской войны в Сирии приходит время поставить точку в этих противоречиях.