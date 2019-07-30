Турция может начать в ближайшее время операцию на севере Сирии в одностороннем порядке. Такие опасения возникают, если взглянуть на заявления турецкого руководства, которое, похоже, никак не может убедить своего союзника по НАТО — Соединённые Штаты — в необходимости поддержки операции по формированию «зоны безопасности». Безусловно, курдам есть, чего опасаться. Их последним козырем может стать потенциальное обращение за помощью к российской стороне и быстрому компромиссу с официальным Дамаском.

После телефонных переговоров министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и его американского коллеги Марка Эспера стало понятно, что разногласия между союзниками остаются. В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится: министр Акар сообщил, что надеется на полное прекращение поддержки со стороны США «террористических формирований» Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны». В ходе беседы с Эспером Акар заявил, что его страна является единственной силой, которая может обеспечить контроль над «зоной безопасности» на севере Сирии. При этом турецкий министр в разговоре повторил заявление лидера страны.

Если в ходе переговоров (между США и Турцией — News.ru) не будет достигнут консенсус, то Турция будет вынуждена в одиночку формировать зону безопасности. Тайип Эрдоган президент Турции

Беседе Акара и Эспера предшествовал визит американской делегации во главе с посланником США по Сирии Джеймсом Джеффри в Турцию 22-23 июля. Поездка должна была помочь добиться прогресса в том, что касается предполагаемой безопасной зоны на севере Арабской Республики. Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя 24 июля итоги американо-турецких переговоров, заявил, что Анкара и Вашингтон по итогам консультаций не смогли достичь соглашения.

Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция не договорилась с США о том, какова будет глубина зоны безопасности, кто её будет контролировать, — сообщил шеф турецкой дипломатии.

В числе условий, которые выдвигает Анкара, — глубина буферной зоны должна быть от 30 до 40 км. Турецкая сторона требует, чтобы курдские формирования, контролирующие территории, на которые претендует Анкара, сдали своё оружие. Власти республики также хотят уничтожения всей инфраструктуры, которую создали курды — тоннелей, укрытий и ограждений.

На границе с северо-восточными районами Сирии турецкое командование концентрирует свои силы. По некоторым данным, сейчас в состоянии готовности находятся две танковые бригады, две механизированные бригады и две бригады коммандос. Такая концентрация сил сигнализирует о подготовке крупномасштабной наступательной военной операции на 40 км вглубь подконтрольных курдам территорий. Однако есть одно «но». Турции крайне важно обеспечить непосредственную авиационную поддержку сухопутных войск с помощью боевых самолётов, ударных вертолётов и беспилотников. Это означает, что ей всё-таки придется убедить США в необходимости операции и получить доступ в воздушное пространство над северо-востоком Сирии. Во время 72-дневной осады Эль-Баба (операция «Щит Евфрата») турецкая армия хорошо осознала важность непосредственной авиационной поддержки. Поэтому от американского руководства жизненно необходим «зелёный свет» на операцию, и в одностороннем порядке Анкара вряд ли сможет её начать.

Стратегической проблемой, которую придётся решать Соединённым Штатам при одобрении такой операции, остаётся то, как решить две противоречивые задачи — уделить внимание тревогам Турции и позаботиться об интересах своего локального союзника — курдских сил самообороны, которые составляют костяк «Демократических сил Сирии», многонационального альянса, сыгравшего основную роль в освобождении северо-восточных районов Сирии от «Исламского государства» (запрещено в РФ).

По информации News.ru, спецслужбы Турции предлагали компромиссный вариант решения проблемы — вступить в переговоры с политическим руководством северо-восточных районов Сирии, однако такая опция неприемлема для турецких политиков. Развитие ситуации по силовому сценарию может подтолкнуть курдские формирования к быстрому компромиссу с официальным Дамском для того, чтобы вхождение правительственной армии или российской военной полиции смогло заблокировать продвижение турецких войск и подконтрольной им сирийской оппозиции. Однако этот вариант пока выглядит слишком фантастическим. Вряд ли США допустят такое развитие событий.