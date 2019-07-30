Турция может начать в ближайшее время операцию на севере Сирии в одностороннем порядке. Такие опасения возникают, если взглянуть на заявления турецкого руководства, которое, похоже, никак не может убедить своего союзника по НАТО — Соединённые Штаты — в необходимости поддержки операции по формированию «зоны безопасности». Безусловно, курдам есть, чего опасаться. Их последним козырем может стать потенциальное обращение за помощью к российской стороне и быстрому компромиссу с официальным Дамаском.
После телефонных переговоров министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и его американского коллеги Марка Эспера стало понятно, что разногласия между союзниками остаются. В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится: министр Акар сообщил, что надеется на полное прекращение поддержки со стороны США «террористических формирований» Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны». В ходе беседы с Эспером Акар заявил, что его страна является единственной силой, которая может обеспечить контроль над «зоной безопасности» на севере Сирии. При этом турецкий министр в разговоре
Беседе Акара и Эспера предшествовал визит американской делегации во главе с посланником США по Сирии Джеймсом Джеффри в Турцию 22-23 июля. Поездка должна была помочь добиться прогресса в том, что касается предполагаемой безопасной зоны на севере Арабской Республики. Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя 24 июля итоги американо-турецких переговоров, заявил, что Анкара и Вашингтон по итогам консультаций не смогли достичь соглашения.
Турция не договорилась с США о том, какова будет глубина зоны безопасности, кто её будет контролировать, — сообщил шеф турецкой дипломатии.
В числе условий, которые выдвигает Анкара, — глубина буферной зоны должна быть от 30 до 40 км. Турецкая сторона требует, чтобы курдские формирования, контролирующие территории, на которые претендует Анкара, сдали своё оружие. Власти республики также
На границе с северо-восточными районами Сирии турецкое командование
Стратегической проблемой, которую придётся решать Соединённым Штатам при одобрении такой операции, остаётся то, как решить две противоречивые задачи — уделить внимание тревогам Турции и позаботиться об интересах своего локального союзника — курдских сил самообороны, которые составляют костяк «Демократических сил Сирии», многонационального альянса, сыгравшего основную роль в освобождении северо-восточных районов Сирии от «Исламского государства» (запрещено в РФ).
По информации News.ru, спецслужбы Турции предлагали компромиссный вариант решения проблемы — вступить в переговоры с политическим руководством северо-восточных районов Сирии, однако такая опция неприемлема для турецких политиков. Развитие ситуации по силовому сценарию может подтолкнуть курдские формирования к быстрому компромиссу с официальным Дамском для того, чтобы вхождение правительственной армии или российской военной полиции смогло заблокировать продвижение турецких войск и подконтрольной им сирийской оппозиции. Однако этот вариант пока выглядит слишком фантастическим. Вряд ли США допустят такое развитие событий.