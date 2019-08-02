После приписываемых России перестановок в высших эшелонах сирийской разведки местные источники говорят о кропотливой работе российских советников над реформами в сфере технической разведки Арабской Республики. По этим данным, российская сторона не только попыталась изменить иерархию некоторых соответствующих подразделений, но и модифицировала то оборудование, которым пользовались их сотрудники. Такие шаги кажутся логичными, учитывая, что телеком в постконфликтной Сирии интересует другого глобального игрока — Китай. А его не раз обвиняли в использовании собственных технологий связи в целях сбора данных.
О том, что российское командование начало менять иерархию некоторых подразделений сирийской военной разведки,
Российские военные, по данным оппозиционных ресурсов, модифицировали техническое оборудование в этих отделениях и предоставили другое, более современное оборудование российского производства. Якобы по инициативе российской стороны в эти структурные подразделения пришла группа новых офицеров, которые прошли специальную подготовку. По этим данным, россияне ограничили поток информации, которая поступала из упомянутых подразделений технической разведки в Бюро национальной безопасности. Трём подразделениям было приказано ослабить контроль над некоторыми сайтами и потоком звонков. «Отделение 255», «Отделение 211» и «Отделение 237»
Впрочем, если сообщения оппозиционных ресурсов действительно окажутся правдой, это можно лишь отчасти связать с желанием российской стороны либерализовать постконфликтную Сирию. Скорее, это может быть естественной попыткой российского военного командования занять ту сферу, на которую могут претендовать другие международные игроки, выразившие готовность участвовать в восстановлении Арабской Республики. Известно, к примеру, что Китай будет играть значительную роль в процессе «реставрации» некоторых сфер сирийской жизни в постконфликтный период. Китайский технологический гигант Huawei уже взял на себя обязательства восстановить связь Сирии к 2020 году. Это означает, что подразделения военной разведки Сирии могли гипотетически перейти на китайские технологии, что поставило бы под удар российский обмен данными. Логично допустить, что кадровые и технические перемены в подразделениях телекоммуникационной разведки связаны с желанием РФ опередить своих тактических союзников.
Параллельно российская сторона, если верить
Как обращают внимание оппозиционные источники, изменения произошли после ряда встреч, которые провела российская сторона с сирийскими чиновниками. Причиной столь масштабных реформ называют желание россиян «очистить» МВД Сирии от коррупционных элементов, доставшихся ведомству в наследство от бывшего министра Мухаммеда аш-Шаара. Россиянам приписывают создание новых отделений внутри МВД, однако дополнительных подробностей пока на этот счёт нет.