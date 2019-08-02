После приписываемых России перестановок в высших эшелонах сирийской разведки местные источники говорят о кропотливой работе российских советников над реформами в сфере технической разведки Арабской Республики. По этим данным, российская сторона не только попыталась изменить иерархию некоторых соответствующих подразделений, но и модифицировала то оборудование, которым пользовались их сотрудники. Такие шаги кажутся логичными, учитывая, что телеком в постконфликтной Сирии интересует другого глобального игрока — Китай. А его не раз обвиняли в использовании собственных технологий связи в целях сбора данных.

О том, что российское командование начало менять иерархию некоторых подразделений сирийской военной разведки, сообщили оппозиционные ресурсы. По словам их источников, Россия настояла на слиянии таких ветвей разведведомства, как «Отделение 255», «Отделение 211» и «Отделение 237». Первое структурное подразделение, известное как «отдел телекоммуникаций», выполняло работу по мониторингу телефонных контактов. Ему было разрешено напрямую контролировать все коммуникации в Сирии, выполнять прослушивание, блокировку «неблагонадёжных» номеров и читать текстовые сообщения. Нужно учитывать, что полномочия «Отделения 255» были значительно расширены после начала сирийской революции. «Отделение 211», так называемый компьютерный отдел, специализировался на мониторинге Интернета, информационных ресурсов и социальных сетей. «Секция 237» же занималась беспроводными сетями и радиоволнами.

Российские военные, по данным оппозиционных ресурсов, модифицировали техническое оборудование в этих отделениях и предоставили другое, более современное оборудование российского производства. Якобы по инициативе российской стороны в эти структурные подразделения пришла группа новых офицеров, которые прошли специальную подготовку. По этим данным, россияне ограничили поток информации, которая поступала из упомянутых подразделений технической разведки в Бюро национальной безопасности. Трём подразделениям было приказано ослабить контроль над некоторыми сайтами и потоком звонков. «Отделение 255», «Отделение 211» и «Отделение 237» были одними из самых важных ветвей безопасности, на которые опирался режим во время революционных событий. Они помогали сирийскому руководству следить за оппозиционными активистами и проникать в их учётные записи. По некоторым данным, помимо слежки, отделения занимались экономической деятельностью, пытаясь контролировать теневые рынки в Сирии.

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Впрочем, если сообщения оппозиционных ресурсов действительно окажутся правдой, это можно лишь отчасти связать с желанием российской стороны либерализовать постконфликтную Сирию. Скорее, это может быть естественной попыткой российского военного командования занять ту сферу, на которую могут претендовать другие международные игроки, выразившие готовность участвовать в восстановлении Арабской Республики. Известно, к примеру, что Китай будет играть значительную роль в процессе «реставрации» некоторых сфер сирийской жизни в постконфликтный период. Китайский технологический гигант Huawei уже взял на себя обязательства восстановить связь Сирии к 2020 году. Это означает, что подразделения военной разведки Сирии могли гипотетически перейти на китайские технологии, что поставило бы под удар российский обмен данными. Логично допустить, что кадровые и технические перемены в подразделениях телекоммуникационной разведки связаны с желанием РФ опередить своих тактических союзников.

Параллельно российская сторона, если верить местным ресурсам, не оставляет своих усилий по переформатированию силовых ведомств Сирии. Сирийские ресурсы получили также данные о перестановках в Министерстве внутренних дел. Кадровая встряска произошла, по этим данным, в департаментах, связанных с морально-нравственным воспитанием, обучением и реабилитацией. Перестановки зафиксированы в батальоне по поддержанию порядка, отделе специальных задач, уголовном розыске, дорожной полиции, иммиграционном и паспортном отделениях.

Как обращают внимание оппозиционные источники, изменения произошли после ряда встреч, которые провела российская сторона с сирийскими чиновниками. Причиной столь масштабных реформ называют желание россиян «очистить» МВД Сирии от коррупционных элементов, доставшихся ведомству в наследство от бывшего министра Мухаммеда аш-Шаара. Россиянам приписывают создание новых отделений внутри МВД, однако дополнительных подробностей пока на этот счёт нет.