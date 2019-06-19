https://static.news.ru/photo/fd8e4ce2-9294-11e9-a165-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Российское военное командование готовит к отправке в РФ 50 офицеров сирийского 5-го штурмового добровольческого корпуса.

Сейчас военнослужащие находятся на территории российской базы Хмеймим в сирийской Латакии. Как отметил источник издания Jorf News, в отборе кандидатов для прохождения обучения боевым действиям в городских условиях участвовал генерал разведки ВВС Сирии, командир отряда «Силы тигра» Сухейль аль-Хасан, который неоднократно получал российские правительственные награды. После краткосрочного обучения офицеры 5-го корпуса примут участие в боевых действиях в Хаме и Идлибе.

Это не первая партия сирийцев для отправки на курсы повышения квалификации. В мае сирийские СМИ, близкие к оппозиции, сообщили о 50 офицерах высшего командного состава ВС САР, которые уже проходят обучение в Москве под патронажем Генштаба ВС России.

Ранее глава Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири заявил об окончательном срыве попыток политического урегулирования ситуации в Арабской Республике из-за боёв в зоне деэскалации Идлиб. В то же время оппозиционер отметил, что серьёзные потери войск Асада заставляют российских советников всерьёз задуматься о целесообразности продолжения военной кампании в этом регионе, писал News.ru.