https://static.news.ru/photo/e08add90-9d02-11e9-bc8b-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Сафронков Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Ирак не собирается сближаться с США в знак протеста против Ирана. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

По словам дипломата, Багдад намерен поддерживать нормальные отношения и с Вашингтоном, и с Тегераном, передаёт Gazeta.ru .

Также Сафронков полагает, что внешняя политика Ирака строится на том, что альтернативы добрососедству не существует. По его мнению США, проводят «непростые разговоры» с иракскими властями из-за Ирана.

Как писал News.ru, ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран продолжит противостоять американским санкциям так же, как боролся с Ираком во время Ирано-иракской войны.