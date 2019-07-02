Ирак не собирается сближаться с США в знак протеста против Ирана. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.
По словам дипломата, Багдад намерен поддерживать нормальные отношения и с Вашингтоном, и с Тегераном, передаёт
Также Сафронков полагает, что внешняя политика Ирака строится на том, что альтернативы добрососедству не существует. По его мнению США, проводят «непростые разговоры» с иракскими властями из-за Ирана.
Как писал News.ru, ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран продолжит противостоять американским санкциям так же, как боролся с Ираком во время Ирано-иракской войны.