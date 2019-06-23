https://static.news.ru/photo/852db280-955d-11e9-88f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) принял решение об оказании гуманитарной помощи беженцам из Идлибской зоны деэскалации.

Беженцы размещены в городе Карб-Эс-Сид и составляют треть от общего количества жителей населённого пункта. Ожидается, что Идлибскую зону деэскалации готовы покинуть 40-80 тысяч человек, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, насилия и нарушений прав, увеличилось на 2,3 млн и превысило 70 млн человек, что стало рекордом.