https://static.news.ru/photo/c2564870-b6a5-11e9-b959-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики Али Рабиеи прокомментировал введение властями США санкций в отношении главы МИДа Мохаммада Джавада Зарифа.

Ограничения были установлены после того, как министр отказался от встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Рабиеи назвал ситуацию комичной, поскольку именно от Вашингтона исходила инициатива встречи.

Правительство постоянно предлагало провести переговоры, а затем ввело санкции против министра иностранных дел... если это не смешно, то что это? — цитирует представителя ведомства « Интерфакс ».

Он предположил, что введение санкций против Зарифа продиктовано «личными мотивами», и охарактеризовал поведение американских политиков как «детство».

Ранее News.ru писал, что Зариф ответил на введённые Вашингтоном санкции. Министр заявил, что ограничения никак не повлияют на него самого или его семью из-за отсутствия за пределами Ирана собственности или интересов.