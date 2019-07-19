https://static.news.ru/photo/e611fa66-aae3-11e9-b89f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tasnim News Agency/via AP/ТАСС

Посольство России в Тегеране пока не связалось с тремя гражданами РФ, находящимися на борту танкера Stena Impero, сообщил пресс-атташе ведомства Андрей Ганенко. Судно задержано властями Ирана.

Дипломат добавил, что представительство находится «в контакте с иранской стороной по этому вопросу», пишет РИА Новости .

На танкере находятся трое российских граждан — это два вторых механика и один электромеханик. На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подаётся иранцами, — рассказал Ганенко.

19 июля текущего года британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе Корпусом Стражей Исламской революции. За несколько дней до этого КСИР остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива.

Кроме того, разведка США заявила о захвате Ираном танкера, принадлежащего ОАЭ и шедшего якобы под флагом Панамы. Позднее Тегеран объявил, что судно с контрабандным горючим шло под британским флагом.

Ранее News.ru сообщал, что Белый дом воспользуется обострением обстановки в Ормузском проливе для усиления своего военного присутствия на Ближнем Востоке. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, об этом свидетельствует решение Вашингтона перебросить силы в Саудовскую Аравию.